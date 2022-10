Afrique: Union européenne - Les chiffres de l'immigration illégale au plus haut niveau depuis 2016

L'Agence européenne de garde-côtes et de garde-frontières, Frontex, annonce que l'Union européenne (UE) est confrontée à une vague d'immigration illégale importante, rappelant la situation de 2016. Rien que sur les neuf premiers mois de l'année en cours, 228 000 personnes ont franchi la frontière européenne en toute clandestinité.

C'est un chiffre qui explose. L'immigration illégale dans l'UE connaît une progression quasi-inédite sur le territoire des vingt-sept. Rien qu'entre janvier et septembre 2022, le nombre d'entrées illégales a augmenté de 70%, a annoncé l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. Près de 228 000 personnes ont pénétré illégalement le territoire européen depuis le début de l'année, du jamais vu depuis l'année 2016.

Pour se faire une idée, c'est l'équivalent de la population de la ville de Lille. Cette explosion de l'immigration illégale s'explique en partie par les multiples crises traversées par les pays de départ. Mais pour Gérard-François Dumont, président de la revue "Population et Avenir", la politique européenne doit aussi se questionner. "Il y a une contradiction au sein de l'Union européenne. C'est le cas sur les discours disant que l'on va créer une alliance qui va permettre de mieux surveiller les frontières et donc limiter l'immigration irrégulière, et en même temps, il y a des actions politiques et des discours politiques, y compris d'un commissaire européen, disant que Frontex ne devrait pas bloquer les personnes aux frontières de l'Union européenne", souligne le professeur.

La route migratoire actuellement la plus active est celle des Balkans, qui mène de la Turquie vers le vieux continent, en passant par la Grèce ou la Bulgarie et les pays d'ex-Yougoslavie. Plus de 106 000 entrées irrégulières y ont été recensées depuis le début de l'année, soit une hausse de 170% sur un an. Cet itinéraire a été principalement emprunté par des Syriens, des Afghans et des Turcs. Mais désormais, de plus en plus de migrants venus des pays du Maghreb ou encore d'Inde tentent leur chance vers l'Europe en prenant cette route.