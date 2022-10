Cote d'Ivoire: Emploi-jeunes - Un programme national de stage lancé

Le Premier ministre ivoirien, Patrick Achi, a lancé officiellement ce lundi 24 Octobre 2022 à Abidjan- Treich-ville, le Programme national de stage, d'apprentissage et de reconversion 2022-2023. Selon le Cicg qui rapporte l’information, ledit programme d'apprentissage et de reconversion porte sur 30 661 opportunités sont déjà mobilisées.

Pour le chef du gouvernement ivoirien, ce programme qui vient d'être lancé, a pour objet de permettre au gouvernement de répondre, de façon concrète, aux préoccupations d'insertion professionnelle des jeunes diplômés. «La mise en place de ce programme stratégique vise à faciliter l'insertion de nos étudiants, non seulement vers les entreprises du secteur privé, mais aussi dans les administrations publiques, parapubliques et les entreprises individuelles. Il nous faut agir pour améliorer la politique de stage et d'apprentissage destinée à fluidifier leur insertion professionnelle », a fait savoir le Premier Ministre.

Selon Patrick Achi, l'État s'appesantira particulièrement sur un certain nombre de nos jeunes qui ne sont ni en emploi ni en éducation ni en formation, et dont le volume est important et qui, pourtant, devront trouver leur place dans la société.

« Nous établirons des classes passerelles de rattrapage scolaire dans tous les établissements scolaires éligibles. Nous construisons et construirons au sein des lycées et collèges identifiés des classes spéciales d'apprentissage de métiers ne demandant pas nécessairement de grands équipements d'apprentissage, afin d'absorber les jeunes en formation entre le Cap et le Bep, à savoir plusieurs centaines de milliers d'élèves sur la décennie à venir », a – t-il précisé. Non sans ajouter qu le gouvernement ivoirien entend doter toutes les capitales régionales en centres de formation professionnelle pour l'agriculture, la pêche, l'élevage, le textile, l'habitat, la santé, la construction, le tourisme et le digital pour intégrer des centaines de milliers de jeunes.

Aux entreprises publiques, Patrick Achi a dit que « le recrutement des jeunes stagiaires n'est pas une option, mais une obligation ».

Il a également invité les jeunes diplômés au travail pour se donner le maximum de chances d'être recrutés en entreprise.

« Le travail ne trahit jamais. Travaillez davantage. Apprenez toujours plus que ce qu'on vous demande car ces stages sont importants. Ne doutez jamais de vous », les a-t-il exhortés.

Pour le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, Mamadou Touré, « ces 30 661 opportunités se répartissent comme suit : 19 836 opportunités de stages-école, soit 4 959 stages tous les trimestres sur les douze prochains mois, 6 160 opportunités de stages pré-emploi ou stages de qualification sur les douze prochains mois, 3 145 opportunités d’apprentissages et 1 520 opportunités de formations de requalification et de reconversion »

Pour cette année académique 2022-2023, ce sont plus de 12 000 diplômés de la formation professionnelle et 26 832 jeunes déclarés admissibles au Brevet de technicien supérieur (Bts), à qui il va falloir trouver sur les douze mois à venir des opportunités de stages pour améliorer leur employabilité ou valider leurs diplômes, a annoncé le ministre Mamadou Touré.