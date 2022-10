Cote d'Ivoire: Agriculture- Bientôt l'immeuble "Le Paysan" sortira de terre à Abidjan

Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kouassi Adjoumani, a procédé, le lundi 24 octobre à Abidjan-Plateau, à la pose de la première pierre de l'immeuble « Le Paysan », une double tour de 20 étages devant abriter la Chambre nationale de l’Agriculture et plusieurs structures de l'écosystème agricole. A- t-on appris ce lundi de sources officielles.

L'immeuble « Le Paysan », qui abritera le siège de la nouvelle Chambre d'agriculture, est tout une symbolique. « C'est la preuve majeure que nos braves paysans, nos producteurs restent et demeurent au cœur de la politique du développement agricole insufflée par le Président Alassane Ouattara et qui réponde aux aspirations profondes des acteurs du monde agricole », a déclaré Kobenan Kouassi Adjoumani.

Avant d’ajouter que le coût de construction de cet immeuble est évalué à 22 milliards de Fcfa. L’ouvrage apportera une plus- value au monde agricole et redonnera à la profession agricole sa fierté et sa dignité.

Ce projet structurant sera, selon lui, une source pérenne de ressources financières qui permettra à la Chambre nationale d'Agriculture d'assurer ses missions auprès des professionnels de l'agriculture.

Le ministre de l'Agriculture et du développement rural a indiqué que la construction de l'immeuble « Le Paysan » est en phase avec la vision du gouvernement de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à travers la transformation structurelle de l'économie. Cette vision se matérialise aussi par l'édification d'infrastructures modernes et ultra compétitives au service du développement.

Pour le président du comité de pilotage et de la restructuration des Chambres d'agriculture, Sindou Bamba, ce projet innovant permettra à sa structure de disposer d'espaces bureaux de qualité pour ses équipes. L’ouvrage sera bâti sur une superficie de 2 hectares. Les travaux vont débuter dans six mois et dureront 24 mois.