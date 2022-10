Afrique de l'Ouest: Audiences du chef de l'Etat- Mahmadou Issoufou chez Ouattara

Le Chef de l’Etat ivoirien, Alassane Ouattara, a eu un entretien ce lundi 24 Octobre 2022, à Abidjan, avec le président Mahamadou Issoufou, par ailleurs, président du Panel de haut niveau sur la sécurité et le développement au Sahel. Rapporte, le site abidjan. net.

La source, ajoute que l’entretien a porté essentiellement sur la mission de sécurité et de développement confiée par le Secrétaire général des Nations unies au président Mahamadou Issoufou en rapport avec l’Union africaine, la Cédéao et le G5 Sahel.

Il s’agit, selon le président Issoufou, d’une mission d’évaluation dans le domaine de la sécurité et du développement dans l’espace du Sahel géopolitique où existent les menaces des organisations terroristes et criminelles.

Pour le président du Panel de haut niveau sur la sécurité et le développement au Sahel, tous les pays de cet espace sont confrontés non seulement au défi sécuritaire mais également à d’autres défis, notamment climatique, démographique, humanitaire et de développement économique et social.

Pour faire face à ces défis, qui ont nécessité la mise en place de stratégies de la part des Etats concernés et de leurs partenaires, le président Mahamadou Issoufou a décidé de faire une évaluation de l’ensemble de ces stratégies et de faire des propositions et recommandations.

Dans ce cadre, il a sollicité le soutien du Président Alassane Ouattara pour la réussite de cette mission.

Notons que la Ministre d’état, ministre des affaires étrangères, de l’Intégration africaine et de la diaspora, Mme Kandia Camara, le Ministre, Directeur de cabinet du Président de la république, M. Fidèle Sarassoro, le ministre, Conseiller spécial à la Présidence de la république, M. Ally Coulibaly, et la Secrétaire générale Adjointe de la Présidence de la république, Mme Masséré Touré-Koné, ont pris part à cet entretien.