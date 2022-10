Afrique: Coups d'Etat, terrorisme, réseaux sociaux.. - Les vérités de Macky Sall au Forum de Dakar sur la paix et la sécurité

Dans son allocution d'ouverture du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique au Centre International de Conférence Abdou Diouf de Diamniadio (Cicad), le chef de l'Etat sénégalais, Macky Sall, Président en exercice de l'Union africaine (Ua), a brossé un tableau sombre du continent : "expansion du terrorisme, conflits intra et inter étatiques, ingérence politico-militaire étrangère, et effets combinés du changement climatique, de la pandémie Covid-19 et de la guerre en Ukraine, recrudescence des coups d'Etat ; force est de constater que le tableau n'est pas reluisant".

Le président Macky Sall s'est ainsi montré particulièrement critique contre les coups d'État : " Il en est ainsi des changements anticonstitutionnels de gouvernement qui ont fait l'objet d'un sommet extraordinaire de l'Union Africaine en mai dernier. Quelle qu'en soit la forme, ces pratiques ne sont pas acceptables. Elles ne peuvent pas servir de remède à nos maux. Au contraire, elles les aggravent et nous retardent sur le chemin du développement".

Terrorisme

"Le continent est devenu aujourd'hui un des épicentres du terrorisme ", a constaté Macky Sall, lors de l'ouverture de la huitième édition dudit Forum. Devant ce constat, le Président sénégalais a déploré le manque d'engagement des Nations-Unies à vaincre ce cancer en Afrique : "L'inertie du Conseil de sécurité dans la lutte contre le terrorisme en Afrique porte en elle la défaillance du système multilatéral. Pour inspirer confiance et adhésion, le multilatéralisme doit servir les intérêts de tous. Autrement, il continuera de susciter la méfiance des uns, la défiance des autres, et de perdre ainsi la crédibilité et la légitimité attachées à son autorité".

Le chef de l'État sénégalais, par ailleurs Président de l'Union africaine, a identifié les causes de la prolifération de ce mal : "Ce fléau est alimenté par la criminalité transfrontalière, la prolifération illégale des armes, les flux financiers et trafics illicites de tout genre, et la participation de combattants étrangers".

"Des Etats sont menacés jusque dans leur existence, des vies humaines perdues au quotidien, des services sociaux de base détruits, et plus de 30 millions de personnes restent réfugiées ou déplacées à l'intérieur de leur propre pays", s'est-il désolé.

A ce titre, il a appelé à un changement de paradigme dans la lutte contre ce fléau : "Face au terrorisme, les opérations classiques de paix des Nations Unies ont montré leurs limites. Des casques bleus attaqués jusque dans leurs propres bases, sans capacités significatives de riposte, ne peuvent assurément pas protéger des populations menacées par des groupes terroristes. Comment d'ailleurs maintenir la paix quand elle n'est même pas rétablie ? En vérité, c'est toute la doctrine des Opérations de paix qu'il convient de mettre à jour en intégrant pleinement la lutte contre le terrorisme, y compris en Afrique".

Réseaux sociaux

Le Président de la République, Macky Sall, a profité de cette occasion pour réitérer son appel à la régulation des réseaux sociaux. "À la cybercriminalité classique, s'ajoute la frénésie quotidienne des réseaux sociaux devenus une fabrique massive de fake news et de manipulations, a-t-il fustigé. Le monde réel est à la merci d'un monde virtuel qui répand à haut débit la tromperie, le populisme, le radicalisme, la haine et la violence ; autant de pratiques malsaines qui ne peuvent relever de la liberté d'opinion ou d'expression".

Face à ces dérives, le Président en exercice de l'Union africaine ne veut pas rester fataliste et plaide pour un renforcement de la lutte contre la cybercriminalité : "Droit et liberté vont de pair avec responsabilité. Nul droit, nulle liberté ne donne licence d'attenter à la liberté, au droit et à la dignité d'autrui ; ou de saper la cohésion sociale et la stabilité institutionnelle d'un pays. C'est dire qu'il y a urgence à renforcer les moyens de lutte contre la cybercriminalité. C'est la vocation de l'Ecole de cyber sécurité à vocation régionale de Dakar qui est un produit du Forum de Dakar. Dans le même esprit, il est temps de réglementer les réseaux sociaux pour limiter les abus. J'invite le Forum à réfléchir sur cette problématique urgente."