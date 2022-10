Madagascar: Développement agricole - Lancement de PRADA II après le succès de la première phase

Le Projet d'adaptation des chaînes de valeurs agricoles au changement climatique facilite (PRADA) facilite le processus de développement de filières d'activités agricoles concernées en renforçant la responsabilité individuelle des acteurs, selon la GIZ.

Arachide, gingembre, miel, oignon, pêche maritime, café, girofle, poivre et vanille. Telles sont les chaînes de valeurs soutenues par le PRADA dans les régions Androy, Anosy et Atsimo Atsinanana. Le vendredi 21 octobre dernier, les initiateurs du projet ont présenté les résultats de PRADA I, lors d'un atelier organisé au Carlton Anosy. L'événement a également été marqué par le lancement de PRADA II, qui fait suite aux succès enregistrés durant la première phase. " L'agriculture malgache est caractérisée par une prédominance des petites exploitations. Le monde rural est peu organisé et les relations d'affaires sont souvent informelles. Producteurs, pêcheurs et transformateurs ne pratiquent pas les techniques traditionnelles de production et de transformation. Il n'y a pas de services d'appui technique qui leur sont offerts et l'accès aux moyens de production et d'investissement est limité. Globalement, la productivité du secteur agricole restait faible. C'est pour répondre aux défis inhérents à ces chaînes de valeurs que la Coopération Allemande (GIZ) a été mandatée, depuis 2017, par le ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement (BMZ) allemand, pour mettre en œuvre le PRADA ", ont indiqué les responsables du projet, durant l'atelier.

Climat

Dans son approche, le projet intègre de manière systématique l'adaptation au changement climatique dans la promotion des chaînes de valeur dans lesquelles il intervient. Selon les explications, le PRADA facilite le processus de développement des chaînes de valeurs concernées, en renforçant la responsabilité individuelle des acteurs. À noter que le PRADA est cofinancé par l'Union européenne dans le cadre de son programme d'Appui au Financement de l'Agriculture et aux Filières inclusives dans le Sud de Madagascar (AFAFI Sud). La première phase du projet prend fin en ce mois d'octobre 2022. D'après ses promoteurs, les évaluations et études externes effectuées ont démontré que le projet a contribué à un changement de mentalité et une professionnalisation des opérateurs des chaînes de valeurs. Dans sa première phase, il touchait en effet plusieurs axes, entre autres, l'appui aux différents partenaires, le renforcement de capacités de production, l'adaptation au changement climatique, le développement et la diffusion des produits (agro-) météorologiques, le renforcement de l'entrepreneuriat agricole, l'amélioration de l'accès aux services tels que les services d'accompagnement agricole, la promotion des relations formelles avec le secteur privé et l'assurance risque climatique.

Qualité de vie

Par ailleurs, PRADA I a permis aux ménages bénéficiaires de stabiliser leurs revenus et d'améliorer leur situation socio-économique et alimentaire, selon les résultats publiés. Malgré la bonne performance et les forts impacts de PRADA I, de nombreux défis restent à relever, d'où le lancement de PRADA II. Celui-ci est toujours financé par le BMZ et placé sous tutelle du Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage (MINAE). Cette deuxième phase sera mise en œuvre durant les trois prochaines années dans les régions Anosy, Androy et Atsimo Atsinanana. Il entend renforcer la résilience des acteurs des chaînes de valeur sélectionnées (arachide, vanille, café, girofle, gingembre, poivre, miel et pêche côtière) face aux risques climatiques. D'après les explications, un renforcement de la diffusion des systèmes de production adaptés au changement climatique est prévu. Cela se fera par la mise en place de services financiers appropriés ainsi que par le renforcement des capacités économiques des acteurs des chaines de valeur.