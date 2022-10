Madagascar: Christian Ntsay - Félicitations aux Nations-Unies

À l'instar des autres nations, Madagascar a célébré, hier, la Journée internationale des Nations-Unies. Une célébration qui s'est tenue à l'hôtel Radisson Blu Ankorondrano. Lors de son allocution, le Premier ministre Christian Ntsay a exprimé ses félicitations aux différentes structures au niveau de cet organisme international.

Et d'enchaîner que les Nations-Unies ont toujours collaboré avec le pouvoir en place, tout en soutenant le peuple Malgache, surtout durant les périodes difficiles telles que la Covid-19, le passage de différents cyclones et actuellement le changement climatique. " On a collaboré pour atténuer les effets néfastes de ces circonstances ", a-t-il indiqué. Le Premier ministre a émis son souhait pour que la collaboration entre les deux parties continue.

Principes

De son côté, le Secrétaire général des Nations-Unies, Antonio Guterres a déclaré, hier, " aujourd'hui, notre organisation est mise à l'épreuve comme jamais auparavant. Mais c'est précisément pour de telles circonstances qu'elle a été créée ". Et d'enchaîner que " plus que jamais, nous devons faire vivre les valeurs et les principes de la Charte des Nations-Unies dans le monde. Et en donnant une chance à la paix et en mettant fin aux conflits qui mettent en péril des vies, hasardent l'avenir et compromettent le progrès mondial ".