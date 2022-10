Madagascar: Coopération - Les Nations Unies soutient les priorités nationales

Ne laisser personne de côté. Tel est l'esprit et le principe sur lequel l'Organisation des Nations Unies (ONU), table ses actions. Une ligne de conduite réaffirmée lors de la célébration du 77ème anniversaire de cette organisation mondiale, hier, à Ambodivona.

Dans cet esprit, Natasha Van Rijn, coordonnatrice résidente par intérim du Système des Nations Unies (SNU), affirme que l'organisation "reste aux côtés de la population malgache et accompagne les efforts de l'Etat et du gouvernement pour l'atteinte des Objectifs de développement durable (ODD)". Elle soutient que le SNU à Madagascar "apportera sa contribution aux priorités nationales pour réaliser des changements durables dans la vie des personnes et des institutions, surtout les plus vulnérables et renforcer leur résilience".

En vertu du principe de ne laisser personne de côté, c'est vers les plus vulnérables et ceux qui se retrouvent en situation vulnérable à cause de catastrophes ou de phénomènes globaux ou locaux que les actions des entités onusiennes sont axées. "Dans les moments les plus difficiles, la présence des Nations Unies apporte de l'espoir", ajoute Natasha Van Rijn.

La patronne par intérim du Système des Nations unies à Madagascar rappelle ainsi que les l'ONU a appuyé Madagascar dans la lutte contre la Covid-19, ainsi que pour le relèvement des régions saccagées par les successions de cyclones en début d'année. "Nous devons agir plus pour mettre fin à la pauvreté, à la faim, aux inégalités et aux violences sous toutes ses formes", requiert Natasha Van Rijn.

La lutte contre l'insécurité alimentaire causée, notamment, par les changements climatiques, reste d'actualité à Madagascar. Sur ce point justement, elle lance, "je voudrais également saisir cette occasion pour nous inviter tous à protéger notre planète devant l'urgence climatique qui menace la vie elle-même", et conclut en indiquant, "nous sommes face à des défis majeurs mais ensemble, nous pouvons les surmonter".