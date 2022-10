Madagascar: ENGA Ambositra - Entrée de la 77e promotion - 1994 candidats ont répondu " présents "

Quelques mois seulement après la sortie de la 76ème promotion des gendarmes stagiaires, le rideau s'ouvre de nouveau à l'Ecole Nationale de la Gendarmerie d'Ambositra (ENGA). Le 23 octobre dernier, l'école accueille les 1.994 candidats élèves gendarmes dans le cadre de la 2ème phase de ce concours.

Vie militaire

Au terme de cette 2ème phase, 494 d'entre eux ne seront pas retenus à l'issue des différents tests et devront quitter les rangs. Seuls les 1.500 restants poursuivront le parcours du combattant pour lequel ils ont volontairement opté. Ils passent ainsi de la vie civile à la vie militaire. Ces jeunes hommes et femmes apprendront au fur et à mesure à se connaître et à maîtriser cette nouvelle vie au terme d'une formation qui durera plus d'un an. Ces " fils à papa " et " filles à papa " devront, un temps, oublier leurs privilèges. La discipline de la vie militaire est différente de ce qu'ils ont connu.

Développement

Une occasion pour le général Andriantsarafara Rakotondrazaka, commandant de la gendarmerie nationale de réitérer les instructions et les règlements internes de l'établissement. Et le commandant de l'ENGA, le général Ranaivonampoizina de confirmer que l'accueil est fin prêt pour recevoir les nouveaux venus. En outre, ces nouvelles recrues constituent, en plus de l'aspect formation, un levier du développement local pour l'essor de la ville d'Ambositra voire de la région d'Amoron'i Mania à travers les activités génératrices de revenus qu'elles créent.