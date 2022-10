Madagascar: Santé et droits sexuels - Une nouvelle application mobile pour les femmes

Des jeunes ont créé une application pour aider les femmes à mieux vivre leur santé intime. Bientôt disponible sur " google playstore ", cette application comporte toutes les informations utiles à la gent féminine afin de promouvoir leurs droits.

La santé sexuelle est encore un sujet tabou à Madagascar. C'est à partir de ce constat que l'équipe " MIA ", gagnante au concours YouthMobile, initiative de l'UNESCO à Madagascar, a mis en place une nouvelle application dénommée " Intimacy ". Elle a décidé de combiner le numérique et la promotion de la femme à travers cette application qui va éduquer, soutenir et informer les femmes sur leur santé sexuelle, leurs droits et sur les lois qui sont en leur faveur afin de contribuer à l'atteinte des ODD (Objectifs de Développement durable).

" Cette application contient quatre rubriques notamment la rubrique conseil, maladie, expert et droit. Pour le conseil, nous avons réuni toutes les informations utiles à la vie sexuelle de la femme telles que la contraception, les généralités sur les règles ou encore comment compter son cycle. Pour la rubrique maladie, nous avons travaillé avec des médecins où nous avons entre autres abordé des sujets sur les maladies gynécologiques. Les numéros de téléphone utiles ainsi que les numéros des médecins qui peuvent être appelés en cas d'urgence sont aussi disponibles sur cette application ", selon Notiavina Andrianarison qui s'occupe de la gestion du projet et le leadership de l'équipe " MIA ".

Développement

Ces concours organisés dans le cadre de la célébration de la journée des Nations Unies ont vu la participation des jeunes issus des 23 régions. Le nombre des participants a connu une augmentation par rapport à l'année dernière. YouthMobile et Hack4Peace ont été lancés pour engager les jeunes dans la recherche de solutions innovantes pour la paix et le développement. Ces concours organisés au niveau national ont permis de faire appel à la jeunesse malgache dont les jeunes issus des universités, des écoles ou de la société civile notamment les associations de jeunes et le secteur privé, d'amener ces acteurs à collaborer à travers les nouvelles technologies pour trouver des solutions et préparer ensemble le monde de l'après-crise.

Les équipes participantes sont appelées à réfléchir et créer des solutions à impact social, économique et environnemental pour le monde de demain. Ces concours visent à encourager les jeunes à user de leur créativité pour aboutir aux objectifs liés à la promotion de la paix.