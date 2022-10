Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 25 Octobre 2022

Sénégal : Changements anticonstitutionnels- Une autre sortie de Macky Sall

En présidant lundi 24 octobre 2022, l’ouverture de la 8ème édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité, le Président sénégalais a abordé la problématique des changements anticonstitutionnels en Afrique. Pour lui,« Les changements anticonstitutionnels ne sont pas acceptables » A propos, Macky Sall s’est voulu clair : les coups d’Etat ne sont pas des remèdes aux maux du continent. Au contraire, ils les aggravent. « En posant la problématique des chocs exogènes (de la paix et la sécurité), nous n’éludons pas pour autant les manquements dont les solutions relèvent de notre responsabilité, afin de favoriser les conditions minimales de paix et de stabilité propices au développement. » (Source :africaguinee.com)

Qui est le cerveau du recrutement de la milice formée au camp de Kaléah ? Ce lundi 24 octobre 2022, lors de son audition, le commandant Toumba Diakité est revenue sur cette milice souvent pointée du doigt dans la commission des atrocités survenues au stade du 28 septembre 2009. Extrait. « Le directeur du centre de Kaléyah était le colonel Bienvenue Lamah, son adjoint était le colonel Louis Kpoghomou. Le formateur était le colonel Blaise Goumou. Ils étaient au centre là-bas. Ceux qui sont chargés de la coordination, il y a l’intendant particulier du président Moussa Dadis Camara, le capitaine Gono Sangaré, le chef de la sécurité à la Présidence le capitaine Makambo et le colonel Théodore. Le tout coordonné par le président de la République Capitaine Moussa Dadis Camara. Ce groupe-là est un cercle restreint. Si tu n’es pas un des leurs (de la même région), c’est que tu n’as pas accès à Kaléyah. L'audience reprendra demain mardi, 25 octobre 2022.(Source : africaguinee.com)

Le 14e Régiment Interarmes de Djibo a fait face, dans la matinée du 24 octobre 2022, à une attaque terroriste qui a visé sa base. Les éléments du régiment ont vaillamment riposté aux tirs directs et indirects de l’ennemi venu en nombre important. Des renforts aériens ont été déployés dans la zone pour assurer les opérations de secours et de riposte. Le bilan provisoire établi fait état de 10 militaires tombés au cours des combats et une cinquantaine de blessés qui ont été pris en charge. Côté ennemi, au moins 18 corps de terroristes ont été dénombrés au cours des opérations de ratissage qui sont toujours en cours.Le Chef d’Etat-Major Général des Armées salue la mémoire des soldats tombés et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. (Source : Burkina24)

Le Président de République du Niger Mohamed Bazoum va lancer les travaux de construction de la ligne Haute Tension de transport d’énergie Kandadji – Niamey ce mardi 25 Octobre 2022, a appris l’Anp d’un communiqué de la Présidence de la République.Cette ligne haute tension d’un coût de 55,6 milliards de FCFA (83,8 millions $), financée par la Banque Islamique de Développement, vise à sécuriser l’alimentation électrique du Niger à travers la fourniture d’environ 600 GWh d’énergie propre, renouvelable à faible coût de la région du Fleuve (avec renforcement de la station de Gorou Banda) et contribuera également à la réduction du coût de la production nationale d’électricité, renseigne le communiqué officiel.

Un séminaire international autour du thème « Les intégrations à l'économie mondiale et les exigences de la compétitivité durable » s'est ouvert le lundi à Abidjan.Durant trois jours, des experts du secteur public et privé, réunis à l'Université internationale de Côte d'Ivoire, analyseront cette thématique. Ouvrant les échanges, M. Vassogbo Bamba, directeur de Cabinet adjoint, représentant le ministre de l'Economie et des finances, a salué cette initiative.( Source : Journal du Cameroun)

Selon le Journal du Gabon, le chef de l’Etat se rend ce lundi 24 octobre 2022, aux Emirats arabes unis où il rencontrera son homologue l’Emir Mohammed Ben Zayad Al Nahyane. Selon un communiqué de la présidence de la république, le chef de l’Etat va effectuer une visite d’amitié et de travail aux Emirats arabes unis. En effet, il va s’entretenir en tête à tête avec le président Mohammed Ben Zayad Al Nahyane. Au cours de leur rencontre, le communiqué de la présidence de la république a souligné que, les deux personnalités vont aborder « des questions inhérentes à la diversification de l’économie gabonaise et à la préservation de l’environnement ». Il sera également question pour le président Ali Bongo Ondimba de saisir l’occasion pour, décliner aux autorités émirats sa vision du Gabon.

Alors que le Tchad se récupère de la répression meurtrière des manifestations, Kinshasa accueille mardi 25 octobre un sommet de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC) sur la situation politique dans le pays. 11 pays seront représentés à ces assises en présentiel convoquées par Félix Tshisekedi, actuel président l’organisation. Alors que Ndjamena veut obtenir le soutien de la CEEAC, celle-ci cherche surtout à désigner un médiateur pour la crise.

La protection de la Présidente de la Cour constitutionnelle vient une fois de plus d’être renforcée. Son cortège est comparable à celui du Président de la République depuis que le pouvoir fait tout pour la remplacer. La Minusca a sorti les gros moyens pour protéger la Présidente de la Cour constitutionnelle. Selon les informations de Sangbilegué, la mission onusienne a reçu des consignes fermes pour protéger Mme Danielle Darlan que le gouvernement veut remplacer après sa mise à la retraite. De sources autorisées, le projet de remplacement de la Présidente ne passe dans aucune chancellerie, « aucune représentation ne peut cautionner cette manœuvre et nous remontons l’information régulièrement », confie un diplomate européen en poste à Bangui. (Source : abangui.com)

L'activité s'est déroulée le 21 octobre et avait pour thème « Les voies d’amélioration de la qualité des soins et de services des urgences à l’hôpital général de Loandjili de Pointe-Noire ». L'activité s'est déroulée le 21 octobre dans la salle de réunion de l'hôpital de Loandjili, à Pointe-Noire, sur le thème : « Les voies d’amélioration de la qualité des soins et de services des urgences à l’hôpital général de Loandjili de Pointe-Noire » en présence de Gilbert Mokoki, ministre de la Santé et de la Population. La journée de vendredi 21 octobre 2022, était destinée à la journée portes ouvertes, à l’hôpital général de Loandjili. », a déclaré Gilbert. (Source : journal de Brazza)