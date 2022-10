Madagascar: Ratsirahonana vs Kaleta - Guerre ouverte entre deux dinosaures

Il ne se passe pas une semaine sans que les responsables actuels fassent parler d'eux. Et pour inaugurer cette semaine, deux vieux routiers de la politique et spécialistes de retournement de veste sont sous les feux des caméras.

Panier de crabes ! Une expression qui illustre bien l'ambiance au sein de l'entourage du président Andry Rajoelina. La sortie fracassante de Norbert Lala Ratsirahonana ce samedi à Vangaindrano n'est qu'un événement de plus qui illustre les différents désaccords entre les alliés du président.

Une sortie que le conseiller du Président de la République en charge des affaires politiques, Soja Jean André dit Kaleta n'a pas du tout digéré. Hier, celui-ci a organisé en toute urgence une conférence de presse afin de répondre au discours du leader du parti AVI ce week-end à Vangaindrano. Le public pourrait ainsi assister à une bataille des " dinosaures politiques ", un avant-goût de la compétition électorale qui s'annonce rude.

Égalité

Conseiller de Norbert Lala Ratsirahonana quand celui-ci était premier ministre, les deux hommes, à part les similitudes dans leurs comportements politiques, ont fait du chemin ensemble. Ils étaient avec tous les régimes qui se sont succédé, au moins à partir de la Troisième République. Très habiles à quitter le navire quand la pression monte, Kaleta et Norbert Lala Ratsirahonana maîtrisent l'art de se faire un strapontin politique.

À une année de la présidentielle, à un moment où tout va de travers, ce n'est pas une surprise si les deux hommes montent aux créneaux même si leurs objectifs ne sont pas les mêmes. Si, le numéro Un du parti AVI a rappelé les grands principes de son parti ce week-end et a indiqué que certains d'entre eux ne sont pas respectés, conduisant le parti à remettre en cause l'alliance passée avec la majorité, le chef de Liaraike table sur l'égalité entre les différents partis au sein de l'IRD. L'ancien membre de la Haute Cour Constitutionnelle ne respecte pas la loi, a indiqué Soja Jean André en brandissant le règlement interne de l'IRD.

Couleurs

L'AVI revendique l'appartenance de deux ministères, dont le ministère du Transport et de la Météorologie et le ministère des Mines et des Ressources stratégiques ; le parti Liaraike de Kaleta, quant à lui, ne peut se féliciter que du poste de conseiller du Président de la République en charge des affaires politiques qu'il occupe. Si l'AVI dispose encore des élus au sein de la collectivité territoriale décentralisée, des maires et des conseillers municipaux, le Liaraike se réduit à un simple parti qui n'a pas d'élu. Un problème de représentation guette ainsi la formation de Soja Jean André même si celui-ci se comporte comme un donneur de leçon et se permet de recadrer Norbert Lala Ratsirahonana qui a vu toutes... les couleurs, et pas uniquement l'Orange, durant sa carrière politique.