Madagascar: Miss Ankarana - Quinze belles femmes en final

Antsiranana où les manifestations culturelles sont de plus en plus fréquentes, variées et concernent un public de plus en plus nombreux, leur rôle dans l'organisation de l'espace et la définition des territoires s'accroît. Malgré un climat qui peut amener à penser qu'on la néglige, la culture compte de plus en plus, pour les habitants, pour les territoires et les politiques.

Il est généralement admis, mais la remise en question est possible, que la culture est un levier clef de l'évolution de nos sociétés actuelles, lorsque la perte de sens est telle qu'elle touche tant de secteurs et de populations, qu'elle interroge l'identité, le fonctionnement de l'économie, l'utilité du politique, l'équité territoriale. Miss Ankarana première édition, 15 prétendantes au titre de Miss Ankarana vont assurer le show durant la soirée du 29 octobre prochain à l'annexe Ankarana Antsiranana. La lauréate sera bénéficiaire de plusieurs prix.