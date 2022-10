Madagascar: Prévention cancer du sein - L'autopalpation mammaire sauve des vies

Le premier geste, simple, pour prévenir le cancer du sein, est l'autopalpation des seins. Les femmes et les hommes sont invités à faire ce geste habituellement.

En marge de la célébration d'octobre rose, une séance de sensibilisation sur l'autopalpation a été effectuée à la Polyclinique Ilafy, hier. " L'autopalpation est le premier geste à faire de la matinée. Si on trouve un petit nodule en-dessous de 1 cm, on peut dire que la chance de guérison peut atteindre jusqu'à 90 à 100%, avec un coût moins cher. Vous garderez votre poitrine intacte. Alors que si on le trouve tardivement, vous risquez de payer très cher le traitement ", a indiqué le docteur David Khelif, oncologue et consultant à la Polyclinique Ilafy.

L'observation doit être faite tous les jours afin de pouvoir détecter à temps les premiers signes. " À la moindre question suspecte que vous vous posez ou au moindre petit nodule que vous aurez trouvé lors de la palpation, n'hésitez pas à aller consulter un médecin ", enchaîne le docteur. Pour faire l'autopalpation, une technique simple est particulièrement recommandée par le médecin. " Le petit nodule est difficile à trouver sauf si vous savez examiner. On divise le sein, d'abord on a la partie centrale qui est l'aréole. On a également deux parties, externe et interne. Ces deux cadrans (externes et internes) sont divisés en inférieur et supérieur. On pose la paume de la main et puis on écrase en faisant un mouvement de l'extérieur à de l'intérieur et puis on remonte. À la suite de ces mouvements, si vous sentez le nodule. Il est important de faire ces mouvements pendant 10 jours et au maximum 15 jours. Si vous sentez que le nodule persiste encore, vous allez consulter un médecin ", explique le docteur.

Les facteurs de risques

Le cancer du sein est un cancer qui touche plus les femmes. L'accès des malades aux soins est encore limité. Vingt mille nouveaux cas ont été répertoriés dans le pays en termes de cancer, en général. Par ailleurs, les facteurs de risque sont nombreux pour les femmes. Quelques pistes ont été citées lors de la sensibilisation: le non allaitement, mais également l'obésité ainsi les femmes ayant eu leurs premières règles précocement et celles qui sont ménopausées très tard. La détection du cancer du sein n'est pas seulement au niveau des femmes. Les hommes pourraient être également atteints par cette maladie. " Les facteurs de risques sont les mêmes, notons quand même qu'il y a beaucoup d'hommes qui fument et puis dans certains pays, l'obésité gagne du terrain. L'autopalpation est aussi nécessaire ", souligne l'oncologue.