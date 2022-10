Afrique: Beach soccer / CAN 2022 - Les Barea encaissent une troisième défaite

Chaos total. Les Barea s'enfoncent dans une série de défaites. Les hommes du coach Solofo Tsiavahana Ramarolahy encaissent une troisième défaite en match de groupe de la onzième édition de la coupe d'Afrique des nations de beach soccer qui se déroule à Vilankulo au Mozambique.

La sélection de la Grande île, championne d'Afrique en 2015, s'est inclinée devant les Lions de la Téranga sénégalais, sextuple champions et vainqueurs des trois dernières éditions, sur le score large de 4 buts à 8, hier après-midi. Les Sénégalais menaient déjà 7 buts à 2 à la fin du deuxième tiers temps de douze minutes. Prévisible, les favoris du groupe B, et de la compétition en général, n' ont fait qu'une bouchée des Barea. Pas de phase finale, Madagascar termine lanterne rouge devant l'Ouganda.

Les Barea se sont inclinés de justesse devant les Pharaons après la séance de tirs au but (4-4 tab 3-4) lors de la première journée ce samedi, avant de s'écrouler face aux Cranes ougandais en deuxième journée dimanche (3-6). La sélection sénégalaise et les Pharaons de l'Égypte finissent respectivement premier et deuxième du groupe et se qualifient pour les demi-finales.

Les Égyptiens disputeront pour la septième fois les demi-finales. Ils ont fini troisièmes en 2006, 2011, 2016, 2018 et au pied du podium en 2008 et 2009. Madagascar se contentera ainsi des matches de classement de la cinquième à la huitième place qui auront lieu ce mercredi 24 octobre. Les demi-finales se tiendront également le même jour et le match de classement pour la troisième place et la finale se joueront le vendredi 26 octobre.