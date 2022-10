Madagascar: Enseignement supérieur - L'Université d'été en sciences sociales créée à l'endroit des jeunes chercheurs

L'Université d'été en sciences sociales, Tany Vao Madagascar, dispense une formation à la recherche de haut niveau auprès des universitaires, dont des doctorants et masters en priorité, jeunes chercheurs mais aussi des professionnels souhaitant approfondir leurs connaissances des méthodes de sciences sociales.

Tany Vao 2022 réunira ainsi 100 participants sélectionnés et une vingtaine de formateurs de différents horizons disciplinaires . Tany Vao 2022 a débuté à l'université d'Antananarivo depuis hier avec une journée et demie de conférences plénières, suivies d'une table-ronde. La thématique de Tany Vao 2022 reprend et approfondit celle de 2021 sur " Environnement et sociétés ", dans le cadre de la promotion d'un développement fondé sur une gestion partagée et durable de l'environnement.

Plus largement, Tany Vao a pour objectif le renforcement des capacités de recherche et d'analyse en Afrique. Cette formation est reproduite chaque année avec une nouvelle thématique, en alternant une année à Madagascar (couverture Océan Indien), et une année en Afrique continentale.

Ainsi, cette cinquième édition de Tany Vao s'inscrit dans la suite de l'édition-relais de 2021 à Tuléar, et dans la continuité de l'université en sciences sociales Tany Vao Côte d'Ivoire en juillet 2019, ainsi que les deux éditions précédentes de Tany Vao Madagascar qui ont eu lieu en 2016 à Antsirabe, puis en 2018 à Toamasina.

Fruit d'un partenariat étroit et de longue date, Tany Vao 2022 est co-organisée par l'Université d'Antananarivo, l'Université de Toliara, l'Institut de Recherche pour le Développement (IRD) ainsi que par Dinika sy Ainga, structure d'encadrement et de formation sur les enjeux dans le sud de l'île.

Elle s'appuie sur des collaborations multiples et des contributions de différentes institutions, dont l'AFD, qui soutient cette formation depuis ses débuts, l'ambassade de France à Madagascar, Global Africa, le CNRS, Western University et le Conseil de recherches en sciences humaines (SSHRC-CRSH) au Canada, et enfin différentes universités françaises (Université Paris-1, Université de Lille, Université Paris-Dauphine).