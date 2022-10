Madagascar: Développement digital - Des espaces numériques mis en place dans la région Itasy

Un partenariat entre Orange Solidarité Madagascar et la fondation BOA Madagascar a permis de mettre en place des espaces numériques dans trois lycées techniques et professionnels de la région Itasy. L'ouverture officielle a été lancée hier à Arivonimamo.

396 apprenants par an vont pouvoir bénéficier des espaces numériques mis en place au sein des Lycées Techniques et Professionnels de la Région Itasy. Pour Orange Solidarité Madagascar et la Fondation BOA-Madagascar, qui ont initié le projet, il s'agit d'un soutien au ministère de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle (METFP), dans la mise en œuvre la politique du Gouvernement, notamment pour veiller au bon fonctionnement du développement des compétences de chacun tout en valorisant les opportunités possibles. Selon eux, cela peut se faire par le biais d'un enseignement technique et professionnel d'excellence répondant aux besoins nationaux et locaux en vue de faciliter l'accès des apprenants dans le monde professionnel.

Renforcement de compétences

Deux cérémonies se sont enchainées hier, dans la région Itasy. La première concerne l'ouverture officielle du LTP Arivonimamo, qui comporte trois salles de classe, un bâtiment administratif, deux ateliers et quatre latrines. De nombreuses filières sont à promouvoir, selon les responsables du lycée.

Pour l'heure, c'est la filière Agricole qui est déjà disponible et agréée. Par ailleurs, Orange Solidarité Madagascar participera à la dotation de mobiliers pour les trois salles de classe de ce nouveau lycée. Après cette ouverture officielle, les autorités ont également procédé à l'inauguration d'espaces numériques dans les trois établissements de la région, notamment les lycées techniques et professionnels de Soavinandriana, de Miarinarivo et d'Arivonimamo.

Dans les discours officiels, les représentants d'Orange Solidarité Madagascar et de la fondation BOA Madagascar ont noté que l'objectif est d'offrir aux bénéficiaires une faculté de développement dans le domaine de l'informatique tout en renforçant le niveau des apprenants et leur donnant une formation professionnelle basée sur l'approche par compétence.

A travers le déploiement des Espaces numériques, le METFP et ses partenaires ambitionnent également de développer la qualité de formation dans le secteur Technologie Informatique et communication.