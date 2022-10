Madagascar: Hajo Andrianainarivelo - " Ensemble, nous pouvons changer l'histoire "

Le président national du parti Malagasy Miara-Miainga (MMM), Hajo Andrianainarivelo, était en déplacement à Mangindrano, dans le district de Bealanana ce week-end. En dehors de son objectif principal qui est l'inauguration de la mairie de Mangindrano et la mise à disposition de divers équipements et fournitures, pour le CSB et l'EPP à Mangindrano, le numéro Un du Jaune et Bleu s'est illustré par son discours tranchant.

En effet, c'était l'occasion pour lui de se positionner comme force de proposition afin de conduire Madagascar dans le développement. " Quelques individus ne pourraient pas conduire Madagascar vers le développement ", a-t-il ainsi souligné. Le développement de la Grande Ile est l'affaire de tous les Malgaches, semble, précise Hajo Andrianainarivelo.

Agriculture

" Nous avons besoin d'unité et de coopération pour changer l'histoire" , a-t-il continué. Hajo Andrianainarivelo a conseillé qu'une grande partie du budget de l'Etat soit allouée à l'agriculture et au suivi des agriculteurs. Pour que ce ne soient pas les agriculteurs des autres pays qui soient nourris, comme il l'a dit. Une proposition qui semble opportun en cette période de session parlementaire où la loi de finances initiale (LFI) pour l'année 2023 est à l'ordre du jour.

Une décentralisation préoccupante de la communauté territoriale décentralisée en matière de financement et d'infrastructure devrait également être mise en place. " Une vraie politique est celle qui se bat pour le développement" , a-t-il ajouté. Il a rappelé que les députés MMM font partie de ceux qui ont marqué l'histoire du pays. L'une d'entre eux est la députée Marie Thérèse Volahaingo, élue à Bealanana. Il espère que la confiance entre le peuple et cet élu se poursuivra.

Refonte

Une rencontre avec les responsables locaux du Malagasy Miara-Miainga s'est tenue également dans la région de Betsiboka. La discussion s'est tournée sur la vie du parti et des affaires nationales dont le contrôle de la refonte de la liste électorale. " Elle aurait dû être reportée et il ne fait pas honte si elle n'est pas parfaite" , a déclaré Hajo Andrianainarivelo. Le MMM attend d'ailleurs le rapport de la communauté de base sur cette question de refonte de la liste électorale pour pouvoir apporter des suggestions et des critiques à ce sujet et sur le fonctionnement de la Ceni.