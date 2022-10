Afrique de l'Ouest: La 7ème édition du salon monétique régional prévue en novembre à Dakar

Dakar — La 7ème édition du salon monétique régional du Groupement interbancaire monétique de l'Union économique et monétaire ouest africaine (GIM-UEMOA) se tiendra le 3 et 4 novembre prochains, au King Fahd Palace, à Dakar, annoncent les organisateurs dans un communiqué.

L'édition de cette année, organisée, en marge des Assises régionales du GIM-UEMOA, va porter sur le thème : "La transformation des paiements vers un modèle ecosytem centric", précisent -ils.

Dans leur communiqué, ils soulignent que "cette rencontre intervient dans un contexte marqué par une dynamique économique visant une croissance forte, durable et inclusive de l'écosystème des paiements de l'UEMOA".

Organisée sous le haut patronage du gouverneur de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), Jean-Claude Kassi Brou, la rencontre abordera des enjeux corrélatifs de sécurité et de lutte contre la fraude.

Elle servira aussi de cadre d'échange sur les innovations technologiques dans le domaine de la Monétique et des paiements depuis l'apparition de la pandémie du coronavirus en 2020, selon les organisateurs.

Il s'agira, renseignent-ils, d'explorer "concrètement les synergies pour diminuer la circulation du cash dans l'économie et favoriser le développement des transactions électroniques".

Ils ajoutent que ce sera aussi l'occasion de célébrer les acteurs régionaux et les innovateurs.

Prendront part à l'évènement : des fournisseurs de systèmes d'information bancaire, des fournisseurs d'équipements et de solutions de paiement, des fabricants et personnalisâtes de cartes, des fournisseurs d'équipements et de services de sécurité informatique, des banques, des acteurs publics et privés.

Le GIM-UEMOA est un organisme régional qui a été créé en 2003 par la BCEAO et les banques dans le but de mettre en œuvre un système monétique interbancaire régional de retrait et de paiement électronique.

Il fédère, actuellement, 145 banques, établissements financiers et postaux, structures de microfinance et Etablissements de monnaie électronique.