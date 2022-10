Ile Maurice: Festival Leritaz - Le grand saut de Dianola

Elle est danseuse professionnelle et a fondé une école, la Grace Dance School. Elle enseigne aussi la danse à l'école Skool of Arts, à Mont-Plaisir, Rodrigues. C'est là que Prudence Agathe Marie Dianola, 36 ans, propose Festival Leritaz, son premier spectacle, une création originale, prévu du 13 au 17 décembre.

Festival Leritaz réunit non seulement des danseurs mais aussi des slameurs, chanteurs, le groupe Acapella et Théâtre de la Skool of Arts à Rodrigues et le groupe Kadans Kreol. Il sera ouvert aussi aux danseurs mauriciens et réunionnais pour des ateliers de formation et des tables rondes.

Prudence Agathe Marie Dianola organise son premier festival. "Ce n'est pas vraiment difficile à organiser, mais nous sommes fatigués car nous marchons beaucoup. Je dois dire que je suis assez reconnaissante car les sponsors se montrent gentils. Nous avons commencé avec peu de moyens financiers mais nous recevons nos accessoires", confie-t-elle.

Le spectacle qu'elle a conçu, explique-t-elle, parle de tout ce qui se relie à la danse contemporaine. "Mo respirasion sé mo léritaz, mo ladans sé mo léritaz, mo akséswar mo léritaz, mo mouvman, kostim, kréasion enn léritaz. Rodrig zamé inn éna enn aktivité ki pronn zis ladans kontanporenn akoz samem mo'nn pran lé dévan."

Dianola précise que ce festival sera aussi une plate-forme pour attirer les piliers de la danse de l'océan Indien pour un partage de savoir. Le spectacle est prévu du 13 au 17 décembre à la Skool of Arts, à Mont-Plaisir, Rodrigues. Dianola croit fermement que ce projet est promis à un grand avenir et rêve d'emmener le concept à l'étranger et de lui donner une portée internationale. "J'invite ceux qui veulent nous aider, nous encourager et travailler avec nous à faire le grand pas. Nous les attendons les bras ouverts."