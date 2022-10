Afrique: Équipe de Tunisie | Feuille de route de la dernière phase avant le Mondial La route de Doha passe par Dammam !

Le onze national entamera, le 6 novembre prochain, la dernière phase de préparation avant le Mondial qatari. Un stage de préparation dans la ville saoudienne de Dammam et un dernier test contre l'Iran le 16 novembre ponctueront le sprint final.

Nous y voilà, nous y sommes. Il ne reste que 26 jours avant le coup d'envoi de la plus prestigieuse des compétitions mondiales du ballon rond. La Coupe du monde du Qatar démarrera le 20 novembre prochain. Une date inédite pour une Coupe du monde qui se déroule habituellement au mois de juin. La Fifa a fait exception pour l'Emirat du Golfe, en raison de son climat chaud et aride à longueur d'année.

Pour l'équipe de Tunisie, le rendez-vous de Doha constituera sa sixième participation à une phase finale de la Coupe du monde. En prévision de ce rendez-vous prestigieux, Jalel Kadri a établi une feuille de route pour la dernière phase de préparation avant le coup d'envoi de la compétition, qui comprend un stage dans la ville saoudienne de Dammam et un dernier test contre l'Iran, le 16 novembre à Doha.

14 novembre, date de l'annonce de la liste définitive

La sélection nationale s'envolera pour Dammam le 6 novembre pour un stage qui se prolongera jusqu'au 13 du même mois. Pour le rassemblement de Dammam, le sélectionneur national emmènera avec lui les joueurs qui termineront leurs engagements avec leurs clubs avant la date du 6 novembre, sachant que selon les règlements de la Fifa, toutes les équipes européennes ont pour obligation de libérer leurs joueurs au plus tard le 13 novembre. Quant aux compétitions continentales interclubs, elles prendront fin le 9 novembre.

A moins que les clubs ne décident de libérer leurs joueurs une semaine avant la date fixée par la Fifa, Jalel Kadri ne pourra pas disposer de l'essentiel de son effectif pour le stage de Dammam, y compris les joueurs qui évoluent dans les clubs tunisiens, en raison de leurs engagements en C1 et C3 africaines.

Cela dit, le sélectionneur annoncera le 14 novembre la liste définitive des 26 joueurs qui iront à la Coupe du monde Qatar 2022.

Un dernier test contre l'Iran

Après le stage de Dammam et l'annonce par Jalel Kadri de sa liste de 26 joueurs, la délégation tunisienne s'envolera pour Doha. Sur place, l'équipe nationale disputera un dernier test contre l'Iran, le 16 novembre. L'annonce de l'heure et du stade qui abritera cette ultime rencontre amicale du Onze national sera effectuée ultérieurement. Le match amical contre l'Iran sera le quatrième et dernier test avant la première sortie officielle de notre team national contre le Danemark, le 22 novembre.

Pour rappel, l'équipe de Tunisie a affronté le Chili et le Japon, 29e et 24e mondiaux, en mai dernier dans le cadre de la Kirin CUP avant de croiser le fer avec la sélection numéro un à l'échelle planétaire, le Brésil, le 27 septembre dernier. Quant au dernier sparring-partner, l'Iran, il est classé 20e mondial. Bref, le sélectionneur national et la FTF ont fait le choix d'élever le niveau avant la Coupe du monde. Un choix qui s'explique par le niveau très relevé de la poule de la Tunisie, le Groupe D, qui comprend le champion du monde en titre la France, mais aussi le Danemark, un dur morceau européen, sans oublier l'Australie, l'équation inconnue ou presque de ce groupe.