Maroc: Faute de spectacle, le WAC assure l' essentiel lors du 133ème derby

Lhoucine Ammouta : Les joueurs ont montré une grande détermination face à un adversaire qui nous a posé d'énormes difficultés.

Moundir Lakbiyer : Toute évaluation doit se faire en son temps : vers la fin de la première moitié du championnat

Le 133ème derby, disputé dimanche au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca et comptant pour la mise à jour (6ème manche) de la Botola Pro D1 de football, a tourné à l'avantage du Wydad qui a plié les débats sur le score étriqué de 2 buts à 1.

Après trois saisons de huis clos, le show a retrouvé son public qui a bel et bien été au rendez-vous. De jolies fresques des deux côtés à travers des tifos ont été brandies, accordant à ce derby son aura dont il ne cessera jamais de se targuer. N'en déplaise à ces bandes de nervis et de surexcités qui saisissent les mouvements de foules pour semer la pagaille, cette fois-ci au niveau des ruelles et artères aux alentours du stade.

Des rixes ont éclaté, dispersées aussitôt par les forces de l'ordre pour que le calme soit de retour. Sur l'aire de jeu, comme prévu, il ne fallait pas s'attendre à une copie de premier ordre. L'importance de l'enjeu a affecté le niveau de jeu et l'on a pu voir deux protagonistes qui jouaient avec le frein à main de peur de se faire coiffer au poteau.

Pourtant, le match n'a manqué ni d'intensité, ni de rythme surtout lors de la première mi-temps soldée sur un nul blanc, sachant que les Rouges ont raté un penalty tiré par Yahya Jabrane et intercepté par le keeper Anas Zniti. Il a fallu attendre le second half pour que le WAC, champion en titre et favori sur le papier, débloque la situation sur un but d'Aymane El Hassouni, refusé dans un premier temps par le juge de ligne avant d'être validé par la VAR (56è).

Mené à la marque, le Raja a cherché à revenir dans la partie, mais il a peiné à produire un football à même de déstabiliser l'arrière-garde wydadie qui tenait bon. Mieux encore, les protégés de Lhoucine Ammouta sont parvenus à doubler la mise par l'intermédiaire d'Arsene Zola à dix minutes de la fin du temps réglementaire.

Alors que tout le monde croyait que les carottes étaient cuites pour les Verts, ces derniers se sont rués à l'attaque dans l'espoir de renverser la donne, obtenant un penalty accordé après consultation de la VAR et transformé par Mohamed Nahiri à la 90è mn. A 2 à 1, la partie s'est emballée de plus belle : le WAC a eu l'occasion de faire le break mais le poteau a décidé autrement et le Raja, malgré son jeu brouillant, a continué à pousser sans atteindre son but dans un match prolongé jusqu'à la 105ème minute.

A l'issue de cette confrontation, l'entraîneur du Wydad, Lhoucine Ammouta, a indiqué que " les joueurs ont montré une grande détermination face à un adversaire qui nous a posé d'énormes difficultés. Nous avons exploité les défaillances dans la défense rajaouie pour inscrire les deux buts de la victoire ".

Quant au coach du Raja, le Tunisien Moundir Lakbiyer, il a affirmé que "le problème de l'équipe reste l'efficacité. Nous devons rectifier le tir avec les éléments dont nous disposons et toute évaluation doit se faire en son temps : vers la fin de la première moitié du championnat ". Une victoire faite pour conforter le WAC en haut du tableau, désormais seul aux commandes avec 14 unités au compteur, au moment où le Raja continue de vendanger les points, partageant la 11ème place avec le MAS (6 pts).