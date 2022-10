Ile Maurice: Affaire Kistnen - L'opposition livre bataille sur le terrain de Pravind Jugnauth

La circonscription n°8 (Quartier-Militaire-Moka) est dans la ligne de mire de l'opposition. Le leader du Parti travailliste (PTr), Navin Ramgoolam, a annoncé un "grand meeting" dans ce bastion où Pravind Jugnauth est élu à chaque législative depuis la partielle du 1er mars 2009, quand il avait bénéficié du soutien du PTr. Aucune date n'a été avancée pour cet événement, mais l'entente de l'Espoir, regroupant le Mouvement militant mauricien (MMM), le Parti mauricien social-démocrate (PMSD) et le Rassemblement Mauricien, sera également de la partie.

À vrai dire, avant même que Navin Ramgoolam annonce la tenue de cet événement, plusieurs autres partis de l'opposition, notamment l'entente de l'Espoir et le regroupement d'avocats appelés les "Avengers", avaient également planifié un exercice de dénonciation dans cette circonscription, suite au meurtre de l'ex-activiste du Mouvement socialiste militant, Soopramanien Kistnen, à Moka.

Ce meeting sera le premier grand rassemblement de l'opposition parlementaire. Les leaders de l'entente de l'Espoir sont d'accord pour cette activité commune. Il nous revient qu'avant même que ce soit rendu public, Xavier-Luc Duval, Nando Bodha, Paul Bérenger et Navin Ramgoolam en ont parlé lors d'une réunion. Il est prévu que l'entente de l'Espoir et le PTr entreprennent des actions concertées. XavierLuc Duval et Paul Bérenger ont une ligne de communication avec Navin Ramgoolam, même si les leaders ne se rencontrent pas. D'ailleurs, ils seront "en contact" cette semaine.

"Il y aura une séance parlementaire jeudi. Il est probable qu'ils vont se concerter", déclare un proche de l'entente de l'Espoir. Un de ses cadres confirme qu'ils seront présents au côté du PTr pour le "grand meeting" à la circonscription n°8, mais ils ne participeront nullement à une activité organisée par l'activiste Bruneau Laurette.

Il y a un courant au PTr qui souhaite que ce meeting soit tenu le mois prochain. Patrick Assirvaden affirme que c'est maintenant qu'il faut agir. "Nous souhaitons tout finaliser avec nos partenaires de l'opposition le plus tôt possible", dit-il. Le président du PTr explique que le choix pour un meeting dans cette circonscription se justifie par le fait qu'un agent de cette même circonscription n°8 a été tué. "Un député de cette circonscription est pointé du doigt dans les conclusions de l'enquête judiciaire. La police est blâmée. Qui est responsable du Law and Order dans le pays ? Encore une fois, c'est un député de la circonscription n°8 qui est, de surcroît, le Premier ministre. Tout mène à Quartier-Militaire-Moka. Nous devons montrer à la population ce qui se passe. Nous devons ouvrir les yeux."

Le leader adjoint du MMM abonde dans le même sens. "Il est important que la population prenne conscience qu'il y a eu mort d'homme et que, deux ans après, il n'y a pas d'arrestation alors qu'il y a eu une grosse tentative de cover-up. Depuis quelque temps, le gouvernement essaie de détourner l'attention en parlant d'un faux rapport, mais le plus important est de connaître qui sont les commanditaires et qui sont ceux qui ont commis ce crime", rappelle Ajay Gunness.

Le leader du PMSD, Xavier-Luc Duval, nous a affirmé qu'il est aussi en faveur d'une action commune.

Les Avengers mèneront également une lutte à Quartier-Militaire-Moka pour un "changement en profondeur". Rama Valayden, un des avocats de ce regroupement, affirme que la date du 10 décembre a été choisie car elle coïncide avec la Journée internationale des droits de l'homme. "Ce sera un rassemblement unitaire. Les partis politiques, ainsi que tous les mouvements qui luttent pour la population et les citoyens, seront invités. Ce ne sera pas un événement unique pour faire partir un gouvernement, car, en un jour, ce sera impossible. Nous allons être mobilisés tout le long de l'année pour un changement en profondeur", déclare Rama Valayden.

Linion Pep Morisien sera présent aux côtés de Rama Valayden. "Nous sommes en consultation avec les Avengers. Nous serons avec eux au n°8 le jour que la manifestation sera faite", déclare Dev Sunnasy, un de ses dirigeants.