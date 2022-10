Ile Maurice: Tortures policières - L'ASP Kokil refuse d'être "le bouc émissaire"

Le couperet est tombé le vendredi 21 octobre pour l'assistant surintendant de police (ASP) Roshan Kokil. Une correspondance émanant du bureau du commissaire de police fait état de la décision entérinée par la Disciplined Forces Service Commission (DFSC).

Les Casernes centrales avaient invité le haut gradé à prendre sa retraite dans l'intérêt public, après les conclusions de l'enquête interne concernant une clé USB contenant des vidéos d'actes de torture, perpétrés par des éléments de la Criminal Investigation Division de Terre-Rouge.

L'ASP Roshan Kokil, qui était affecté au Central Criminal Investigation Department (CCID), aurait réceptionné cette clé. Les enquêteurs ont conclu que le haut gradé a fauté et qu'il est "unworthy of the trust and confidence of his seniors and juniors". Le principal concerné avait contesté sa mise à la retraite anticipée. L'affaire avait été portée devant la DFSC, mais l'instance a rejeté ses arguments. L'ASP Kokil a été sommé de partir avec effet immédiat.

Depuis l'éclatement de cette affaire, l'ASP Roshan Kokil avait été muté du CCID à la Western Division. L'ex-policier qualifie d'injuste cette décision et dit qu'il ne restera pas les bras croisés. Il compte laver son honneur. Il dit avoir toujours fait son travail avec honnêteté et intégrité.

"On fait de moi un bouc émissaire dans cette affaire. Je ne vais pas payer pour les autres. La vérité dans l'affaire pendrive va éclater. On m'a ciblé pour porter le chapeau, mais je ne me laisserai pas faire." Il explique qu'il fera des révélations sur cette affaire dans quelques jours et compte solliciter un avis juridique pour contester cette décision. "Je suis triste pour la force policière. J'ai respecté toutes les procédures et fait preuve de professionnalisme après avoir réceptionné cette clé. Je remercie ma famille et tous ceux qui me soutiennent dans ces moments pénibles", confie l'ASP Roshan Kokil. De conclure qu'il dévoilera plusieurs éléments en temps et lieu.