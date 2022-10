Tunisie: Digitalisation de l'administration tunisienne - Une réalité ?

C'est une première dans le monde, un E-mail national officiel pour chaque Tunisien.

En réalité, c'est un deuxième succès que le ministère des Technologies de la communication vient de porter dans le domaine de la digitalisation des services publics. Nous observons que cette institution est, aujourd'hui, en train de jouer un rôle central dans le projet d'Etat : "La digitalisation de l'administration". Un chantier qui a démarré depuis 2012 dans le cadre de la stratégie "Tunisie numérique 2020", et jugé comme la priorité des priorités, mais malgré beaucoup d'efforts déployés par l'Etat et par beaucoup de responsables publics, ce chantier n'a pas fait un bond en avant, ce qui a pénalisé le Tunisien dans ses affaires avec l'administration publique. En effet, après avoir réussi, le 3 août 2022, le lancement officiel du service Mobile-ID ou E-Haouia, qui consiste à un service permettant au citoyen d'accéder, de manière sécurisée et rapide, aux services administratifs digitalisés et aux diverses démarches en ligne via son identifiant unique lié directement sur son numéro de téléphone mobile, ce ministère, trois mois après, plus précisément le 21 octobre 2022, vient d'annoncer officiellement la mise en place de "E-Barid".

La volonté, oui, mais...

Il s'agit, en fait, d'une adresse e-mail nationale officielle destinée au citoyen qui se compose de son identifiant numérique suivi du nom de domaine national "@tunisie.tn". Ce compte de messagerie du citoyen "mobile-ID citoyen@tunisie.tn", accessible via le portail citoyen www.e-barid.tn à l'aide de son identité numérique, permet la correspondance par messagerie avec les agences gouvernementales et les institutions publiques uniquement, ce qui contribue à accélérer et à améliorer la communication des institutions de l'Etat avec les citoyens. Aujourd'hui, nous pouvons dire que la volonté existe. Avec la mise en place de ces deux projets, les choses semblent bouger dans le sens d'une véritable numérisation. Mais, leurs réussites restent déterminées par la réactivité et l'assiduité des interlocuteurs de l'administration à répondre aux emails des citoyens, voire aussi la publication du répertoire des adresses officielles des correspondants des administrations.

Les liens qui sont utiles au citoyen tunisien pour bénéficier de tous ces services :

- www.mobile-id.tn : site national officiel pour créer son identité numérique

- www.e-barid.tn : site national officiel pour créer sa boîte email national et échanger avec les administrations publiques

- www.e-bawaba.tn : portail national officiel des services numériques en ligne orienté citoyen

I.H.

(*)CIO Scet-Tunisie, Co-Founder SamRise, Co-Founder IA News