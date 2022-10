Ile Maurice: Volley-ball - Le Faucon Flacq Camp Ithier déploie de nouveau ses ailes

Cinq ans qu'il n'avait pas goûté au titre de champion. Une attente interminable pour le Faucon Flacq Camp Ithier VBC qui était resté au sommet pendant de longues années (champion de 2009 à 2012 puis 2014, 2015 et 2017). Il est donc compréhensible qu'il ait une saveur spéciale pour l'entraîneur Deepak Aungnoo qui en est à son quatrième en tant que head coach, et ses joueurs.

Les Flacquois ont débuté la saison tout doucement avant de monter en puissance au fil des matches. A l'arrivée, ils signent un sans-faute avec sept succès en autant de sorties. Et comme un symbole, ils clôturent la saison en battant le champion sortant, Trou-aux-Biches Sharks. Une victoire sans bavures en trois sets, 25-23, 27-25 et 25-19. Les hommes de Deepak Aungnoo ont évolué sans pression du fait que le titre était déjà acquis. Toutefois, le capitaine Jason Radoo, Steward Joseph, Vissarlen Thylamay, Alvaro Bonne-Langue, Ravish Naiko, Daren Isnard et le libero Bernard Thomas, se sont montrés appliqués et concentrés comme cela a été le cas tout au long de la saison.

C'est cette régularité et la solidarité entre les joueurs qui ont conduit à ce résultat car les conditions de la préparation n'ont pas été idéales.

"Depuis que l'équipe de Camp Ithier est dans le volley-ball, on a toujours travaillé pour rehausser le niveau. Nous sommes passés par des moments difficiles et il était grand temps de remporter un nouveau titre de champion. Mais il a fallu que tous les ingrédients soient réunis. Je dois remercier les dirigeants du Faucon Flacq SC, Top Builders Co.Ltd, Talentia, tous nos supporters pour leur soutien. Nous avons remporté ce championnat en nous entraînant en extérieur, ce qui n'est pas évident. Là, je dois remercier l'AS Vacoas-Phoenix contre laquelle nous avons disputé des matches d'entraînement une fois la semaine en gymnase. Trou-aux-Biches est une équipe que je respecte car elle possède des joueurs de qualité. Ce dernier match n'était pas facile. Faire tomber le champion n'était pas acquis.

Les joueurs ont été réguliers à l'entraînement, chacun a cru dans ses capacités. Et j'avais des options sur le banc au cas ou les choses ne fonctionnaient pas. Il faut maintenant décrocher parce que les dernières semaines ont été dures physiquement et émotionnellement. Il y a eu beaucoup de sacrifices qui ont été consentis et je suis très reconnaissant envers mon épouse Manjoo et mes enfants, Shakti et Shivam, qui me soutiennent et me permettent de vivre ma passion pour le volley-ball", a déclaré Deepak Aungnoo. Le technicien attend une communication officielle quant aux dates de la saison 2022/2023 avant de mettre en place son plan de travail. Pour le moment, il peut savourer.

Ainsi, pour récapituler, Faucon Flacq Camp Ithier VBC est sacré avec 20 points pour 7 victoires en autant de matches, Quatre-Bornes VBC arrive en deuxième position avec 16 points, Port-Louis Fire Stars est troisième avec 12 points, tandis que Trou-aux-Biches Sharks se contente de la quatrième place avec 11 unités.