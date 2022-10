Afrique: Medays Investments Summit - Le forum économique des MEDays

A l’occasion de la 14ème édition du Forum MEDays, l’Institut Amadeus lance le « MEDays Investments Summit », une plateforme réunissant des personnalités de haut niveau, des décideurs, des investisseurs internationaux, des experts et des opérateurs économiques qui traiteront des stratégies et des opportunités d’investissement en Afrique et dans les pays émergents.

Ils proposeront des recommandations opérationnelles et des mesures sectorielles concrètes, tout en analysant les perspectives de croissance des secteurs retenus, dans le but d’identifier des opportunités d’investissement tangibles et de favoriser la mise en place de Partenariats Public-Privé (PPP).

Plus qu’un cadre d’échanges et de concertation, les MEDays cultivent une vocation à accompagner et à promouvoir de nouvelles initiatives en matière de développement. Dans le contexte de crise et de la multiplication de stratégies de relance nationales ou sectorielles, le « MEDays Investments Summit » regroupera de nombreux acteurs gouvernementaux issus de pays africains et émergents, les principaux bailleurs de fonds internationaux, les grandes banques ainsi que des acteurs économiques des secteurs d’activités concernés par les six thématiques retenues.

Forum dans le Forum, le « MEDays Investments Summit » est pensé pour favoriser la création et la consolidation de partenariats dans les régions concernées. Il permet également de renforcer la stature et la vocation opérationnelle du Forum MEDays. Créer du lien, encourager la diffusion de bonnes pratiques et permettre la jonction indispensable du politique, du business et de l’économie ; c’est aussi cela le rôle d’un « Do Tank ».

Programmé lors de la journée d’Ouverture du Forum, le « MEDays Investments Summit » s’articule comme suit :

- Une session inaugurale générale, qui permettra de passer en revue les différentes stratégies de développement et de relance des pays concernés et les confronter aux attentes et aux contraintes des principaux bailleurs de fonds internationaux ;

- Six panels sectoriels opérationnels (énergie, infrastructures, télécoms, banque, tourisme et industrie) réunissant acteurs des secteurs concernés, experts et investisseurs.