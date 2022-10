Congo-Brazzaville: Environnement - WWF lance la professionnalisation de la gestion du parc de la Salonga

Le Fonds mondial pour la nature (WWF) a organisé, le 21 octobre à Kinshasa, un atelier de démarrage du projet " Professionnalisation de la gestion du parc national de la Salonga ".

Evalué à six millions d'euros, ce projet sera exécuté entre 2022 et 2024. 90% du financement provient de l'Union européenne (UE) et 10% de la GIZ, du WWF, du KFW ainsi que d'autres partenaires d'appui dans les provinces de la Tshuapa, du Kasaï, de Sankuru et de Mai-Ndombe.

Des intervenants se sont succédé pour éclairer la lanterne de l'assistance sur le projet de professionnalisation de la gestion du parc national de la Salonga. Il s'est agi, entre autres, de Terrence Ekanje, Martin Kabaluapa, Pierre Kafando, Céline Beaulieu de WWF international, etc.

En fait, l'UE a identifié le parc national de la Salonga comme l'un des parcs nationaux éligibles à son programme "Unis pour le développement durable " dans son volet intitulé " Protection et valorisation de l'exceptionnelle biodiversité des parcs nationaux de Virunga, de la Garamba, de la Salonga et de l'Upemba, ainsi que de la réserve de biosphère de Yangambi ". Partenaire potentiel de mise en œuvre dudit projet, WWF a alors soumis une proposition sur la professionnalisation de la gestion du parc national de la Salonga. L'UE a ainsi accepté la proposition, validée par la signature du contrat le 17 août dernier avec WWF international. Le projet fait suite au Programme agriculture rurale et conservation du complexe Salonga, exécuté de janvier 2017 à décembre 2021 par WWF et ses partenaires.

Professionnaliser la gestion du parc national de la Salonga en assurant une meilleure participation des communautés riveraines d'ici à 2024 est l'objectif de ce projet. Notons-le, le parc de la Salonga est cogéré par WWF et l'Institut congolais de conservation de la nature (ICCN), dans le cadre de l'opérationnalisation de l'accord de partenariat signé le 7 octobre 2021 sur sa cogestion. Cet accord prévoit quelques actions comme le renforcement des capacités des écogardes, l'amélioration de leurs infrastructures et leur logistique, la réduction du taux de braconnage. " La mise en œuvre de l'action sur le terrain est assurée par WWF RDC, dans le cadre de l'opérationnalisation de l'accord de partenariat signé avec l'Institut congolais pour la conservation de la nature, le 7 octobre 2021 pour la gestion du parc national de la Salonga. Afin d'assurer une mise en œuvre cohérente, il est nécessaire de consolider notre action sur une vision commune clairement partagée entre les équipes et de mettre en place une collaboration et une communication efficace ", renseigne-t-on.

Directeur du WWF, Martin Kabaluapa a présenté l'accord entre l'ICCN et WWF pour la gestion commune du parc national de la Salonga, conclu en 2015 et renouvelé en 2021. Le représentant de l'UE à cet atelier, dans son speech, a déclaré que la sauvegarde des valeurs du parc national de la Salonga est un défi à relever par tout le monde, et important pour la population autour de ce parc. Le représentant de l'ICCN a salué le projet, en mettant l'accent sur une vision de travail avec tous les partenariats financiers et techniques, mais dans un partenariat gagnant-gagnant.

Pour sa part, le directeur par intérim de la conservation au WWF-RDC, Pierre Kafando, s'est pour attardé sur les leçons apprises du PARCCS, dont le projet de professionnalisation s'avère être la continuité. " Contrairement au premier cycle de financement de Salonga par l'Union, ce nouveau projet attend rendre disponible les données scientifiques et renforcer les capacités de gestion d'ici à 2024 ", a-t-il laissé entendre. Présentant le projet, Julva Lisandela, Fundraising & Partnership manager du WWF, a indiqué que la professionnalisation de la gestion du parc national de la Salonga est axée principalement sur la conservation. Un échange enrichissant a eu lieu après les interventions avec la participation des députés nationaux, parmi lesquels le Pr Jacques Djoli, qui ont plaidé pour la participation des élus locaux et l'annonce de la création prochaine de la Fondation Salonga par Martin Kabaluapa.