Ile Maurice: Anniversaire - Abaim célèbre ses 40 ans d'existence

40 ans ! C'est le temps de faire le point sur la réalisation de cette ONG, mais également de célébrer ces années comme il se doit.

40 ans c'est l'âge de la stabilité, mais aussi de la remise en question. L'âge auquel on jette un regard dans le rétroviseur pour mieux évaluer le chemin parcouru. Et c'est aussi le temps de la célébration et des projets futurs. C'est ce qu'a fait Abaim, le vendredi 14 octobre, dans ses locaux, à Beau-Bassin. Un événement tenu en présence de plusieurs membres fondateurs de cette organisation, aujourd'hui reconnue à l'international, ainsi que de ses membres actuels. Comme le dit si bien Marousia Bouvéry, responsable du groupe, "on n'aurait pas dit que 40 ans ont déjà passé. Pour une association, c'est beaucoup d'années d'existence. Beaucoup de rêves sont devenus réalité et nous avons encore beaucoup de choses à partager".

Avec le temps, beaucoup ont oublié qu'Abaim est un acronyme et qu'il signifie Association pour le bien-être des aveugles de l'île Maurice. Il faut également dire qu'au fil du temps le rôle d'Abaim a évolué. En 1982, Abaim voit le jour grâce à un groupe de jeunes de l'époque qui militent contre ce qu'ils jugent être des injustices auxquelles fait face leur quartier. "Kan ti éna enn problem nou rant ladan pou trouv solision", expliquent les membres fondateurs. C'est ainsi qu'en 1982 ils se retrouvent dans une grève impliquant les aveugles ce qui donnera naissance à Abaim.

Depuis une vingtaine d'années, cette association a pris une autre dimension, elle s'est concentrée sur le développement global de la prise en charge communautaire des enfants et des familles vulnérables par le biais de la créativité artistique et de méthodes actives. Ayant compris que la culture était un moyen fort de renforcement des capacités et de lutter contre la pauvreté, l'association lance Lekol Ravann en 1986. Deux ans plus tard, le groupe de musique Abaim voit le jour. En 1995, le projet Saturday Care est lancé. Il est dédié aux enfants de la région de Barkly et des activités telles que la musique, le théâtre, la peinture, la danse et l'artisanat, entre autres, leur sont dédiées. Ce projet est devenu le fer de lance de l'association, si bien que les Sunday Care du village du Morne et de Grand-Baie s'y sont greffés. En 2011, l'association met sur pied Lakompagnman Skoler, qui est ajouté au programme du Saturday Care et qui permet aux enfants d'être accompagnés scolairement par le biais de la langue créole. Enfin, en 2012, Ti lantrepriz sosial voit le jour. Un projet qui permet la vente d'instruments de musique traditionnelle ainsi que de bijoux faits main et, dans le même élan, l'emploi de plusieurs personnes de la région de Barkly.

Depuis 2020, Abaim figure sur la liste des ONG accréditées auprès de l'UNESCO pour sa contribution dans la sauvegarde du patrimoine intangible. Ces réalisations incluent également la sortie d'albums, la présentation de comédies musicales et la participation du groupe au Kaustinen Folk Festival en Finlande, cette année.

Des activités pour fêter dignement

Il n'est pas donné à une ONG de pouvoir exister durant 40 ans. Cet anniversaire mérite d'être marqué d'une pierre blanche. C'est pourquoi les activités dureront durant toute l'année de ces 40 ans. Un des événements marquant de cette célébration est sans conteste l'appel aux artistes, d'ici et d'ailleurs, à reprendre la chanson Ti Marmit qui célèbre cette année ses 20 ans. Les artistes seront ainsi appelés à reprendre ce titre, qui a connu un grand succès en 2002 et qui est encore vivace dans les esprits, aussi bien musicalement que visuellement, à partir de fin octobre. En novembre, le patrimoine sera célébré avec la présentation d'un livre documentaire sur Tizan. Pour rappel, Abaim avait présenté le livre Tizan en 2004, puis ce dernier avait inspiré la mise sur pied d'une comédie musicale sortie en 2018.

Ce livre documentaire viendra rendre hommage à tous les enfants d'Abaim, tout en mettant en avant notre patrimoine intangible. L'année des 40 ans sera marquée par des thèmes forts et qu'Abaim tient à coeur, tels que l'éducation et la mise en avant de la langue kreol pour qu'elle devienne un médium d'enseignement. Diverses rencontres auront ainsi lieu autour également du thème du patrimoine culturel et de la tradition orale, afin de savoir comment transmettre cette richesse aux générations futures. L'entreprise sociale, ou comment la culture peut être un pilier de l'économie, sera aussi au coeur des discussions. Enfin, Abaim a pour projet de rénover et d'étendre son siège à Beau-Bassin. Il convient de rester à l'écoute pour connaître les dates des activités qui seront lancées.