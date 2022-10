Tunisie: Investissement dans les startups - 6.7 millions de dinars injectés par les Business Angels

La troisième édition du rapport Startup Tunisia publiée ce mois d'octobre 2022 fait ressortir que les Business Angels (Un business angel est une personne physique qui investit une partie de son patrimoine financier dans des sociétés innovantes à fort potentiel) sont de plus en plus actifs dans les startups en Tunisie.

En effet, Smart Capital, l'entité en charge de l'implémentation du programme national Startup Tunisia vient de publier la 3ème édition de son rapport annuel dans lequel elle souligne que 6.7 millions de dinars ont été investis par cette catégorie d'investisseurs jusqu'en 2021 avec plus de 22 investissements sur l'année, en progression de plus de 900 000 dinars par rapport à 2020.

En 2021, le rapport fait savoir que les levées de fonds par les Business Angels ont été réalisées par 45 personnes et 1 réseau, et se sont concentrées à hauteur de 57% sur des startups opérant en B2B (Business to Business).

Le programme national Startup Tunisia appuyé par Innov'i - EU4Innovation projet mis en œuvre par Expertise France et financé par l'Union européenne, dresse, au fil de plus d'une centaine de pages, un état des lieux des plus détaillés de l'entrepreneuriat et de l'investissement Venture capital (VC) (Capital-risque) en Tunisie.

Comme chaque année, ce rapport très attendu par l'écosystème entrepreneurial dresse le bilan des impacts du " Startup Act ", composante légale au cœur du programme Startup Tunisia, mais également de ses deux autres composantes à savoir, " Startup Ecosystem ", destinée à soutenir tous les acteurs de l'écosystème à travers des mécanismes de financement, de connexion et de promotion, et " Startup Invest ", destinée à accélérer le Venture Capital en Tunisie à travers notamment le Fonds de Fonds ANAVA.