Afrique: Solution de transfert et de paiement mobile - La Fin Tech YMO s'implante à Conakry

La FinTech YMO lance officiellement sa solution mobile money en Afrique. L'application sera publiquement dévoilée ce mercredi 26 octobre 2022 à l'occasion d'une cérémonie officielle, à Conakry. Au service de la diaspora de France et d'Europe depuis trois ans déjà, la FinTech africaine ouvre ses services aux populations locales.

Ces derniers pourront désormais effectuer des dépôts et retraits gratuitement, transférer de l'argent à des frais ne dépassant pas 1% ou encore recevoir de l'argent depuis l'Europe, directement sur leur téléphone mobile tout en bénéficiant d'un excellent taux de change. L'application est conçue pour fonctionner avec ou sans connexion afin de permettre au plus grand nombre de bénéficier de ses services.

Selon le comité d’organisation mis en place à cet effet, l’événement de lancement sera organisé le mercredi 26 octobre 2022 à l’Hôtel Primus à Kaloum, Conakry, à partir de 9h00. Le temps d’une journée, les équipes et partenaires de YMO accueilleront le grand public, mais également des invités de prestige tels que le gouverneur de la banque centrale, le Premier ministre, des décideurs politiques et économiques, des représentants du secteur privé et du monde institutionnel, des investisseurs et partenaires venus d’Europe, des membres de la société civile ainsi que plusieurs médias. Au programme figurent un discours liminaire tenu par Abdoulaye Barry, fondateur et Président directeur général de YMO. Celui-ci sera suivi d’une démonstration de l’application, puis d’un jeu-concours interactif faisant intervenir l’audience, auxquels s’ajouteront des témoignages d’utilisateurs et différentes prises de parole d’intervenants prestigieux.

Bamba moussa