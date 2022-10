Afrique: Chine-Madagascar - Des nouveaux projets en perspective

Différentes réalisations marquent les 50 années de relations entre la Chine et Madagascar et des projets sont encore en perspective pour les 50 années à venir. La célébration de ce jubilé se trouve, en effet, dans sa vitesse de croisière. L'ambassade de Chine à Madagascar et l'Ecole Nationale d'Administration à Madagascar, ont, dans ce sens, organisé un colloque sur " le 50e anniversaire de la Coopération Sino-Malagasy ", hier au Carlton Anosy.

Dans une salle comble avec un public venu de divers horizon, l'ambassadrice de la République populaire de Chine à Madagascar, SEMme Xiaomei GUO, a indiqué que " ce colloque est à la fois une occasion d'inviter tous les amis chinois et malgaches qui font attention à cette coopération pour discuter ensemble des expériences mais aussi de poser ensemble les perspectives dans le futur pour notre coopération ".

À part les principaux responsables chinois à Madagascar, cet événement a vu la présence du Directeur général de l'ENAM, de la directrice de la relation bilatérale au niveau du ministère des Affaires étrangères mais surtout de la ministre du Travail, de l'Emploi, de la Fonction publique et des Lois sociales, Gisèle Ranampy.

Perspective

Deux ateliers abordant le volet politique et économique étaient au programme au Carlton Anosy hier. La diplomate chinoise a profité de cette occasion pour rappeler les principes qui lient les relations entre les deux pays. " Les relations diplomatiques entre les deux pays depuis 50 ans sont basées sur le principe de l'égalité et de la sincérité dans un esprit gagnant-gagnant. Et depuis ces dernières années, les domaines de coopération entre les deux pays ne cessent de s'élargir et on a de plus en plus de projets concrets ", a-t-elle indiqué.

Et de continuer que " dans l'avenir, je crois que la coopération sino-malgache a des perspectives qui marchent, à citer par exemple pour cette année l'inauguration de la RN50, fruit de la coopération sino-malgache mais aussi le central hydroélectrique de Ranomafana, un projet qui commence bientôt ". Xiaomei GUO a également indiqué que des projets dans le domaine de l'agriculture sont déjà en gestation, notamment le projet de riz hybride.