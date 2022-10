Sahara Occidental: BRVM - Hausse de plus de 193 milliards de FCFA de la capitalisation du marché des obligations ce 25 octobre 2022.

La capitalisation boursière du marché des obligations de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a connu une forte hausse de 193,107 milliards de FCFA au terme de la séance de cotation de ce mardi 25 octobre 2022.

Cette capitalisation s'est établie à 8766,240 milliards de FCFA contre 8573,133milliards de FCFA la veille. Cette hausse se justifie par la première cotation ce 25 octobre 2022 de l'emprunt obligataire dénommé Etat du Mali 6,20% 2022-2032. En effet, dans le but de mobiliser des ressources en vue de financer certains investissements inscrits à son budget 2022, l'Etat du Mali avait émis un emprunt obligataire du 15 au 31 aout 2022. A l'issue de cette opération 20 750 000 obligations Etat du Mali 6,20% 2022-2032 avaient été souscrites pour un montant total de 207,500 milliards de FCFA.

En ce qui le concerne, la capitalisation boursière du marché des actions s'est contractée de 8,438 milliards, passant de 6028,607 milliards de FCFA le lundi 24 octobre à 6020,169 milliards de FCFA ce 25 octobre 2022.

L'indice BRVM Composite (indice général de la Bourse) a enregistré un repli de 0,14% à 200,01 points contre 200,29 points précédemment. Pour sa part, l'indice BRVM 10 (indice des 10 valeurs phares de la Bourse) enregistre aussi une baisse de 0,58% à 159,85 points contre 160,78 points la veille.

Quant à la valeur totale des transactions, elle s'est rehaussée, passant de 173,835 millions de FCFA la veille à 834,563 millions de FCFA ce 25 octobre.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Bolloré Côte d'Ivoire (plus 5,67% à 1 585 FCFA), Air Liquide Côte d'Ivoire (plus 4,88% à 860 FCFA), Tractafric Motors Côte d'Ivoire (plus 4,35% à 3 600 FCFA), BOA Bénin (plus 2,41% à 5 745 FCFA) et Compagnie Ivoirienne d'électricité Côte d'Ivoire (plus 2,14% à 2 145 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres BOA Mali (moins 7,19% à 1 420 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (moins 7,06% à 1 185 FCFA), Sucrivoire Côte d'Ivoire (moins 6,75% à 1 105 FCFA), Filtisac Côte d'Ivoire (moins 6,20% à 1 210 FCFA) et Oragroup Togo (moins 4,90% à 3 400 FCFA).