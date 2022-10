Sénégal: Pour mettre fin a " la folie du 3ème mandat " - Dr Babacar Diop interpelle la CEDEAO

Le maire de Thiès et leader des FDS GUELEWARS invite la CEDEAO à verrouiller les mandats à deux, afin de mettre fin à l'instabilité institutionnelle qui secoue son espace. Dr Babacar Diop était à Rufisque pour les besoins du séminaire national de son parti qui s'est tenu au CNFA de Rufisque.

Afin de mettre fin aux nombreuses querelles autour du 3ème mandat et des violences et soubresauts que cette question charrie, le secrétaire général des Forces démocratiques du Sénégal, (FDS/GUELWARS) et maire de Thiès invite la CEDEAO à agir sur le levier de son protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance. Dr Babacar Diop appelle l'organisation communautaire à interdire dans ses textes le 3ème mandat. En effet, pour lui, ce sujet a déjà semé trop de désolation dans la sous-région il urge aujourd'hui que les instances de l'organisation se penchent sur le sujet pour barrer la route à cette " folie ".

" Aujourd'hui encore on a vu ce que le troisième mandat a encore provoqué comme désolation en Afrique. Allez en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara a marché sur des centaines de cadavres pour un troisième mandat, au Burkina c'est la spirale des coups d'Etat à cause du troisième mandat, en Guinée également trop de morts et de destruction à cause de la folie du 37me mandat. Au Togo, sur toute la bande du Sahel, on retrouve les mêmes problèmes. Au Tchad, c'est un carnage, le fils d'Idriss Deby veut juste prolonger son règne au point de tuer la jeunesse de son pays juste pour le pouvoir " a dit le maire de Thiès et premier responsable des FDS/ GUELEWARS.

Afin d'épargner le Sénégal face à ce syndrome qui a fini d'installer la sous-région dans une situation d'instabilité institutionnelle, Dr Babacar Diop invite le président Macky Sall à ne pas céder à cette tentation et souhaite que cela soit désormais ajouté dans le protocole de la CEDEAO.

" C'est cela que nous voulons éviter à notre pays et c'est pourquoi nous invitons le Président Macky Sall à renoncer à cette folie du 3ème mandat. Ce qu'on n'a pas réalisé en 12 ans de pouvoir, ce n'est pas un troisième mandat qui va permettre de le réaliser. Nous invitons la CEDEAO, à travers le protocole de bonne gouvernance et de la démocratie, à limiter les mandats à deux. Car cela peut être un gage de stabilité pour la sous-région " a-t-il proposé.