Burkina Faso: Le Premier ministre Tambela forme son gouvernement

Le Premier ministre burkinabè, Apollinaire Joachim Kyelem de Tambela, vient de dévoiler son gouvernement. Cinq ministres de l'ancien gouvernement sont maintenus. Cinq femmes et deux militaires font partie de cette équipe chargée de conduire la transition. Au total, ce premier gouvernement compte 23 membres.

Dans le nouveau gouvernement formé par Apollinaire Joachim Kyelem de Tambela, récemment nommé Premier ministre du Burkina Faso par le président de la transition, Ibrahim Traoré, deux militaires occupent les ministères clés : la Défense et la Sécurité.

Le Ministre d'État, le colonel major Kassoum Coulibaly, hérite du portefeuille de la Défense et des Anciens combattants. Le colonel Boukaré Zoungrana, commandant de la brigade de veille et de défense patriotique, est le ministre de l'Administration territoriale et à la Sécurité. Il sera appuyé par le commissaire de police Mahamoudou Sana, ministre délégué, chargé de la sécurité.

Bassolma Bazié, qui était membre du gouvernement avant le coup d'État du 30 septembre dernier, est maintenu au ministère de la Fonction publique et du Travail, mais il est élevé au rang de ministre d'État. Olivia Ragnagbnewendé Rouamba conserve son poste au ministère des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabè de l'extérieur. C'est elle qui avait conduit toutes les négociations avec la Cédéao sur le chronogramme et le délai de la transition.

Au ministère du Développement industriel, du Commerce, de l'Artisanat, et des Petites et moyennes entreprises, on retrouve Donatien Nagalo, qui était le secrétaire général du syndicat des commerçants. Le professeur Adjima Thiombiano, président de l'université Thomas-Sankara, devient le ministre de l'Enseignement supérieur. Le journaliste Jean Emmanuel Ouédraogo, précédemment directeur de la télévision publique, est le nouveau ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme.