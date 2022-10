Seychelles: L'équipe culinaire de Mango House Seychelles se qualifie pour une compétition internationale

Ravi de servir une expérience culinaire à thème créole, l'équipe de restauration de Mango House Seychelles - Koko Mango - s'est qualifiée pour participer à la finale du concours "Taste of Hilton de cette année : Flavor & Flair EMEA 2022".

La finale aura lieu le 3 novembre à Barcelone sous le thème "Venture Beyond". L'évènement annuel rassemble des équipes de restauration d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique. A travers leurs boissons ou leurs plats, les différentes équipes finalistes rivaliseront pour faire figurer leurs créations sur les menus Hilton de toute la région.

Le " Taste of Hilton " de cette année a reçu 94 entrées de toutes les régions et au cours des derniers mois, les juges ont réduit ces entrées à trois finalistes. Une quatrième équipe s'est qualifiée pour la finale en obtenant une wildcard.

Équipe multinationale Koko Mango

L'équipe est composée de cinq membres - Sravana Bhagavat, Merla Delorie, Chris Young Kon, Rahul Rawat et Michael Turyasima - chacun ayant sa spécialité dans l'industrie alimentaire et des boissons.

Photo : L'équipe de restauration de Mango House Seychelles. (Seychelles Nation) Photo License: CC-BY

M. Bhagavat, le chef d'équipe et le chef cuisinier de Mango House, est " le gourou " de l'équipe et Mme. Delorie, cheffe pâtissière de Mango House Seychelles, participe en tant que " douce chef " pour la compétition. M. Rawat, responsable de la mixologie du complexe hotelier, est le " chef liquide " ; M. Turyasima, le superviseur du barista, est la "caféine", et M. Young Kon - un chef de partie - est le "chef solide".

Les membres de l'équipe sont originaires des Seychelles, de l'Inde et de l'Ouganda.

Le menu de Koko Mango

Le corossol, la mangue, la banane, le poisson et la cannelle sont des ingrédients seychellois locaux que Koko Mango utilisera dans les différents plats et boissons. La noix de coco est un élément qui figure dans la plupart des plats et des boissons et Mme. Delorie a partagé qu'elle est utilisée de différentes manières.

L'équipe de Mango House Seychelles représentera la région de l'Afrique et de l'océan Indien avec leur festin commun à thème créole composé du 'Koko-nut negroni', 'Koko-Nut spritz', 'Millionaire palm heart salad', 'Fish curry 2.0', 'Fusion créole and medley's Affogato'.

Le curry est un plat très épicé apprécié non seulement aux Seychelles mais aussi en Asie du Sud-Est.

La fusion créole réalisée par l'équipe Koko Mango. (Seychelles Nation) Photo License: CC-BY

Parlant du "Fish Curry 2.0", M. Bhagavat a partagé que "tout le monde ne peut pas apprécier le plat de cette manière, nous le peaufinons donc pour une expérience culinaire raffinée, répondant à la palette européenne".

"Nous cuisinons des plats faits maison mais d'une manière raffinée - nous avons un peu changé les choses en termes de placage et de vinaigrette, et nous apportons l'histoire derrière chaque plat et chaque boisson au monde. La personne qui mange ou boit depuis notre menu consommera également l'histoire ", a déclaré M. Bhagavat.

"Nous voulons rendre fier l'ensemble des Seychelles", a ajouté Mme. Delorie.

Les préparatifs du concours

L'équipe se réunit actuellement une fois par semaine pour s'entraîner à la préparation de ses plats et de ses boissons, et à l'approche de la compétition, la fréquence passera de deux et trois fois par semaine à des réunions quotidiennes.

Le concours a commencé avec le premier tour où l'équipe a présenté le concept sur papier, qui a ensuite été présenté au jury lors du second tour en direct. En demi-finale, le jury a pu goûter les plats et pour la finale, toute l'expérience culinaire sera présentée devant des juges reconnus mondialement dans l'industrie des aliments et des boissons.