Ile Maurice: Show de Nora Fatehi - Un des organisateurs porte plainte pour escroquerie

Un représentant de Holdem Events a porté plainte au Central Criminal Investigation Department ce mardi 25 octobre après-midi. Il affirme que la société n'a pas encore été payée. L'entreprise marketing dubaïote derrière la venue de l'artiste Nora Fatehi lui doit plusieurs millions de roupies.

De plus, le représentant de Holdem Events accuse les dubaïotes d'avoir falsifié des documents lors d'un premier paiement de 25 000 euros soit un peu plus de Rs 1 million, qui avait été exigé pour ce partenariat.

"Nous avons reçu la confirmation de la banque émettrice qui nous confirme le faux document. D'autres personnes à Maurice ont été escroquées de la même façon. Nous ne sommes pas les seuls à être dans cette situation", relate un responsable de Holdem Events.

L'organisateur, dans un communiqué, explique que Holdem Events, a été approché par une représentante de l'agence étrangère en juin 2022 pour un partenariat pour l'événement de la star internationale Nora Fatehi à Maurice. Ils étaient dans un premier temps sceptiques à l'idée de s'associer à l'événement.

La représentante dubaïote avait fait le déplacement dans l'île et avait repris contact avec Holdem Events. Elle leur a expliqué qu'elle a vendu 600 billets et avait sollicité leur aide pour le marketing. Un contrat avait alors été rédigé entre les deux parties le 5 octobre.

La société incriminée avait, de son côté aussi, fait état d'irrégularités sur sa page Facebook. "We had the feeling that we have been cheated by ours so called partner in Mauritius on this project for the ticketing part... " Le groupe avait fait part de sa déception après l'évènement et disait envisager des actions juridiques.