Afrique: Le DG de l'ONEE s'entretient avec l'ambassadeur de la République de Türkiye au Maroc

Casablanca — Le Directeur Général de l'Office National de l'Electricité et de l'Eau Potable (ONEE), Abderrahim El Hafidi, s'est entretenu, lundi à Rabat, avec l'ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République de Türkiye au Maroc, Ömer Faruk Dogan, des moyens de renforcer la coopération dans les domaines de l'électricité, de l'eau potable et de l'assainissement liquide.

Cette visite de courtoisie a été l'occasion pour échanger avec l'Ambassadeur de la République de Türkiye autour des perspectives de coopération dans les domaines de l'électricité, de l'eau potable et de l'assainissement liquide, indique un communiqué de l'Office.

Dans ces domaines, poursuit la même source, le Maroc et la Türkiye présentent de grandes similitudes, ce qui offre de nombreuses possibilités de coopération bilatérale et également triangulaire notamment avec le continent africain.

Lors de cette rencontre, M. El Hafidi a mis en exergue la stratégie énergétique du Royaume, visant la sécurisation de l'approvisionnement du pays en énergie électrique et la promotion des énergies renouvelables. En effet, le Maroc dispose d'un potentiel conséquent en matière d'énergies solaires et éoliennes qui a permis d'atteindre une part importante des énergies renouvelables dans la capacité électrique installée et un prix du KWh produit parmi les plus compétitifs au monde, le positionnant comme futur exportateur potentiel de l'énergie propre et une terre d'opportunités.

Pour sa part, l'Ambassadeur de Türkiye a affirmé la volonté des entreprises Turques de collaborer massivement avec l'ONEE dans ses projets au niveau des Provinces Sahariennes du Sud du Maroc ; lesquelles entreprises sont disposées à se rendre prochainement dans les Provinces Sahariennes du Sud du Maroc afin d'identifier les opportunités d'investissement dans ces régions.

A l'issue des discussions, les deux parties ont convenu d'établir des MoU entre l'ONEE et les entreprises nationales d'électricité Turques (TEIAŞ et TEDAŞ) dans le domaine de l'énergie électrique et entre l'ONEE et la Direction Générale des Travaux Hydrauliques de l'Etat (Devlet Su İşleri-DSI) sur des thématiques en relation avec les domaines de l'eau potable et de l'assainissement liquide, conclut le communiqué.