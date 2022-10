Ile Maurice: Blessure de Frosted Gold l People's Turf-Maingard - le torchon brûle

Le dialogue de sourds se poursuit entre People's Turf PLC (PTP) et l'entraîneur Ricky Maingard. Après les commentaires de l'entraîneur, mal digérés par le nouveau "horse racing organiser" en août, la blessure de Frosted Gold, dimanche, est un point de désaccord supplémentaire entre ces deux acteurs majeurs de la scène hippique.

"Inacceptable." Ricky Maingard n'a pas ménagé ses propos après le dernier succès de Frosted Gold dimanche. "Malheureusement, une victoire pleine d'amertume parce que le cheval s'est grièvement blessé. Le jockey Fayd'herbe m'a rapporté qu'on l'avait poussé contre les barres. Malheureusement, c'est la jonction des barres qui n'est pas smooth. Il s'est fait une entorse au flanc, apparemment assez profonde et assez embêtante. Ce serait dramatique qu'il puisse manquer la Coupe d'or à cause de ça. C'est inacceptable. Moi, je suis en colère", peste l'entraîneur à la télévision.

Si l'on peut comprendre le désarroi de l'entraîneur du champion en titre, la réaction de PTP, qui a organisé le dernier week-end de compétition, ne s'est pas fait attendre. En effet, Somesh Aumeer, un des directeurs de PTP, a requis une precautionary measure contre l'entraîneur après ses propos que l'organisateur rejette catégoriquement.

Toutefois, il nous revient que l'entraîneur et quelquesuns de ses employés se sont rendus sur le lieu de l'incident, et qu'ils seraient convaincus que l'alignement des rails à cet endroit précis n'était pas correct. "We reject the false assertion of Mr Ricky Maingard. Mr Maingard is welcome to watch the film and see the photo of each joint which is smooth, and the joint protection is intact. In fact, we have photos of all joints round the track and they are all smooth up to after the last race. None of the joints is broken", insiste pour sa part Khulwant Kumar Ubheeram, Chief Executive Officer (CEO) de la PTP, dans un communiqué, qui stipule également que des officiers de police inspecteront les joints en présence d'un huissier de la Cour suprême.

Sur ce chapitre, une source autorisée au sein de People's Turf explique que les images circulant sur les réseaux sociaux, montrant des rails non-alignés, n'ont été prises que quand les préposés à la piste ont enlevé les barrières pour laisser entrer et sortir les véhicules sur l'hippodrome, entre les épreuves. Qui dit vrai dans l'histoire ?

Le cheval forfait pour la Coupe d'or ?

Toujours est-il que cet incident n'est pas sans rappeler un autre désaccord public entre la PTP et Ricky Maingard. En août, l'entraîneur s'était plaint de "l'état de la piste qui était absolument affreuse pendant l'entraînement, de semaine en semaine". "Pas quand le turf club (NdlR, le MTC) s'occupait de la piste parce qu'ils savent ce qu'il faut faire. Mais malheureusement, les autres n'ont pas encore appris. Vous savez, l'expérience ne s'achète pas au marché. Ça s'apprend petit à petit", avait-il affirmé.

Des commentaires que n'avait pas digérés le CEO Ubheeram à l'époque déjà. "La PTP, ne l'oublions pas, a démarré ses activités le 5 juin 2022. Ce qu'elle a fait, en si peu de temps, mérite d'être salué. D'ailleurs, elle continue à apprendre et à essayer de se perfectionner. C'est dommage que certains donnent libre cours à leurs frustrations et tentent de jeter de la boue sur une organisatrice de courses qui n'a jamais manqué une occasion de s'améliorer", écrivait-il.

Pour l'heure, l'étendue de la blessure de Frosted Gold, qui est la propriété de Jean-Michel Lee Shim et Ricky Maingard, n'est pas connue. Sa participation à la Coupe d'or le 27 novembre dépendra de sa convalescence, mais celle-ci serait compromise si jamais le gris devait recevoir un traitement à base d'antibiotiques pour se rétablir, apprenons-nous.

Lignes interchangées: le starter de PTP devra s'expliquer

Ravi Rawa, le starter de PTP, devra fournir des explications pour la bévue (encore une !) qui s'est produite avant le départ de la 7e course dimanche, soit "The Jugnanun Mani Motah Memorial Cup". Les lignes de Man Of Property (5e) et du favori Partner In Crime (6e) avaient été interchangées. "Appropriate actions will be taken following this inquiry", promet le CEO Ubheeram dans un communiqué.

Ce n'est pas la première fois que le starter de PTP se retrouve sous le feu des projecteurs pour de mauvaises raisons. On se souvient que le coursier Digital Fortress avait été déclaré non-partant lors de la 6e journée, après que le départ avait été donné, avant d'intégrer sa stalle. Déjà à l'époque, le starter avait croulé sous les critiques sur les réseaux sociaux avec notamment une altercation qu'il avait eue avec des turfistes.