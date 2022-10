Maroc: Rachid Talbi Alami s'entretient avec la rapporteuse de la Commission des questions politiques et de la démocratie de l'APCE

Rabat — Le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, s'est entretenu, mardi à Rabat, avec la rapporteuse de la Commission des questions politiques et de la démocratie de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE), la sénatrice Ria Oomen-Ruijten, actuellement en visite officielle au Royaume pour préparer le quatrième rapport sur le Partenariat pour la démocratie.

Les échanges entre les deux parties ont porté sur les relations liant le Parlement marocain à l'APCE et le statut dont bénéficie le Maroc en tant que partenaire pour la démocratie depuis plus de 11 ans, indique un communiqué de la Chambre des représentants.

Les entretiens se sont également articulés sur les trois rapports concernant les années 2013, 2015 et 2019, qui ont souligné l'engagement et la volonté du Maroc de consolider les choix démocratiques, ainsi que les moyens de renforcer les liens de partenariat entre le Parlement marocain et l'APCE, précise la même source.

Lors de cette entrevue, les deux parties ont rappelé les réalisations du Royaume et les grands chantiers dans lesquels il s'est engagé sous la sage conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour consacrer la pratique démocratique, protéger les droits de l'homme, construire l'Etat des institutions et du droit, et renforcer le pluralisme linguistique et culturel, ainsi que la liberté de parole et d'expression, ce qui a fait du Maroc un modèle à l'échelle régionale et internationale.

M. Talbi Alami a, au cours de cette rencontre, passé en revue l'expérience parlementaire marocaine sous la Constitution de 2011, mettant l'accent sur les dernières élections de 2021, la représentation des femmes et le taux élevé de participation des citoyens, en particulier des jeunes, ajoute le communiqué.

Le système électoral marocain et les transformations ayant lieu au Royaume et la ratification de plusieurs conventions et traités internationaux qui garantissent les droits de l'homme et les choix démocratiques ont également été évoqués par le président de la Chambre des représentants qui n'a pas manqué de souligner le rôle du Maroc dans la préservation des droits des migrants et la régularisation de leur statut en adoptant une politique de migration et d'exil novatrice depuis 2013.

La sénatrice Ria Oomen-Ruijten s'est, pour sa part, félicité des relations entre l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et le Parlement marocain, saluant les réalisations accomplies dans le renforcement et la consolidation de la démocratie, qui seront mises en valeur dans le présent rapport, le quatrième du genre, qui est en cours d'élaboration.

Elle a également indiqué que l'Assemblée parlementaire souhaite renforcer ses liens avec le Parlement marocain et envisage des niveaux plus avancés de partenariat et de coopération.

Cette réunion a, par ailleurs, constitué l'occasion d'échanger les points de vue sur plusieurs questions régionales, continentales et internationales d'intérêt parlementaire commun.