Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 26Octobre 2022

Cote d’Ivoire : Transport aérien - Aircotedivoire agrandi sa flotte

Air Côte d’Ivoire vient de procéder à la signature du contrat d’acquisition de deux Airbus A330neo de dernière génération pour officialiser le lancement de ses vols intercontinentaux dès le dernier trimestre 2024. C’était le mardi 25 octobre 2022 au siège français du constructeur franco-allemand Airbus à Airbus campus 1-Blagnac (Toulouse) en présence du ministre ivoirien des Transports Amadou Koné. (Source : Afrikipresse)

Burkina Faso : Lutte contre le terrorisme- Recrutement en masse de Vdp

Le commandant de la Brigade de Veille et de Défense Patriotique informe les populations des villes et campagnes qu’en plus du recrutement des quinze mille (15 000) Vdp pouvant être déployés sur l’ensemble du territoire national, il est également lancé un recrutement de trente-cinq mille (35 000) VDP communaux soit cent (100) VDP par commune.La mission dévolue à ces Vdp communaux est de protéger aux côtés des Forces de Défense et de Sécurité, les populations et les biens de leurs communes d’origine. (Source : Burkina 24)

Guinée Durée de la transition- La Cédéao et l’ambassade des États-Unis s’en réjouissent

Ledit accord prévoit une transition de 24 mois assortie d’un chronogramme consolidé de dix points. Washington félicite les deux parties pour avoir trouvé ce compromis dans les négociations et annonce son soutien à la médiation de la Cédéao tout au long de la transition. (Africaguinee.com)

Sénégal : Affaire Gaston Mbengue-Malick Gakou- Une sommation est tombée

Malick Gakou met en branle la machine judiciaire contre Gaston Mbengue, après les accusations sur son rapprochement avec Macky Sall. Dans un communiqué parvenu aux médias, les avocats du leader du Gp ont fait savoir qu’une sommation interpellative a été servie au promoteur de lutte pour le rétablissement de la vérité. .Gaston Mbengue avait affirmé dans l’émission Face à Face, que Maclick Gakou travaille pour Macky Sall. Et pour laver son honneur via les tribunaux, le leader de Grand Parti avait demandé à son avocat de lui envoyer une sommation interpellative. ( Source : senegaalnet.com)

Gabon : Coopération- Ali Bongo invite Rishi Sunak à approfondir les relations entre les deux pays

Le richissime ancien banquier et ministre des Finances, Rishi Sunak, membre du Parti conservateur, a été nommé comme nouveau chef du gouvernement britannique le mardi 25 octobre. Depuis les Émirats arabes unis où il est en visite de travail et d’amitié depuis lundi, Ali Bongo lui a adressé ses «plus sincères félicitations». «Cette nomination, symboliquement forte, est l’occasion d’approfondir les relations entre le Gabon et la Grande-Bretagne dans le cadre bilatéral et à travers le Commonwealth», estime le numéro 1 gabonais. (Source : gabonreviews)

Centrafrique- Forces de l’Eutm- Le Premier ministre accorde une audience au commandant

Selon le journal de Bangui, le Premier ministre Felix MOLOUA a reçu le 24 Octobre 2022 le nouveau commandant des forces de l’EUTM RCA le général de brigade Lino Goncaves. Nouvellement nommé commandant de la force de l’EUTM RCA, le général d’origine portugaise est venu présenter ses civilités au chef du gouvernement après l’avoir fait au chef suprême des forces armées centrafricaines, le président de la république, Pr Faustin Archange Touadera.