Afrique: COP 27 - Un fort plaidoyer sur la vulnérabilité du pays au changement climatique

À deux semaines de la Vingt-septième Conférence des Parties de la Convention Cadre des Nations Unies sur la Lutte contre le Changement Climatique (COP 27), Madagascar s'y prépare à travers le Pré COP 27 organisé hier à l'Hôtel Cartlon Anosy. Comme pour la dernière COP qui s'est tenue à Glasgow au Royaume-Uni, Madagascar réitérera son plaidoyer en tant que pays très vulnérable au Changement Climatique à la COP 27 qui se déroulera en Egypte au mois de novembre.

" Pour Madagascar, les scientifiques nous ont démontré dans leurs dernières publications des conditions alarmantes sur le Changement Climatique. Elles se résument par des conditions météorologiques qui sont des saisons de pluies plus faibles (depuis 2015 à l'exception de la saison des pluies 2018-2019) et plus sèches de 10% ; des températures extrêmement chaudes, surtout les six dernières années ; ces dernières assèchent la végétation en place depuis cette période ", cite Marie-Orléa Vina , ministre de l'environnement et du développement durable, lors de la Pré COP 27.

Ailleurs, Le monde est plus que jamais affecté par les effets des changements climatiques qui se manifestent sous plusieurs formes : les fortes canicules, les inondations, la fonte des glaciers, l'élévation du niveau de la mer et l'augmentation de la puissance des cyclones et des ouragans.

Documents stratégiques

La mise en place de documents stratégiques fait partie de ce plaidoyer. Il s'agit du plan national d'adaptation au changement climatique et la contribution nationale déterminée.

À travers la deuxième contribution déterminée de Madagascar, il s'agit principalement de pouvoir réduire l'émission de gaz à effet de serre (GES) de 24% et le renforcement des capacités d'absorption de GES de 20%. La déperdition forestière et le changement d'affectation des terres sont les causes les plus importantes de la baisse des capacités nationales d'absorption des gaz à effet de serre (80% des émissions nationales). Dans le secteur agricole, il est de l'ordre de 16% tandis que dans le secteur énergie (Energie de cuisson), industries énergétiques : 2%. Les procédés industriels et déchets constituent 0,4 %, émissions déchets augmentent avec la croissance rapide de la population.

" La contribution nationale déterminée est le premier document qui sera soumis pour approbation au Conseil du gouvernement. La deuxième partie consiste à apporter le plan national d'adaptation de Madagascar au changement climatique. Dans le document, la manière dont les secteurs et les départements ministériels vont affronter le changement climatique sera abordée ", enchaîne le ministre. Madagascar fait partie des pays africains ayant effectué la contribution nationale déterminée. En ce qui concerne le fonds vert pour le climat, jusqu'ici, 71,5 millions USD sur 10,8 milliards USD du Fonds vert pour le Climat financent 7 projets bénéficiant à Madagascar dont 6 projets multi-pays, 1 projet national si 35% de ce fonds est actuellement alloué à l'Afrique.