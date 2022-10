Madagascar: Diplomatie - Aucun changement de cap avec la Russie

La Russie reste un partenaire de Madagascar, a laissé entendre hier, le général Richard Rakotonirina qui prend les fonctions intérimaires de ministre des Affaires étrangères.

Les relations qu'entretient Madagascar avec la Russie de Vladimir Poutine ont fait couler beaucoup d'encre. Depuis le déclenchement, en février dernier, de la guerre menée par la Russie en Ukraine, Madagascar a affiché une amitié indéfectible avec ce pays mis au ban par la communauté internationale. Une position qui ne change pas d'un iota si l´on en croit les déclarations de Richard Rakotonirina, hier, en marge de sa prise de service à la tête du ministère des Affaires étrangères. " La Russie restera un pays partenaire de Madagascar ", a-t-il déclaré à la presse.

Le vote récent, le 12 octobre dernier, à l'Assemblée générale des Nations Unies qui rejette l'annexion russe des quatre régions d'Ukraine, a relancé le débat sur les relations russo-malgaches. Mais, à entendre le nouveau maître des lieux à Anosy hier, le gouvernement n'est pas prêt à mettre une croix sur le partenariat avec le pays de Vladimir Poutine. Voire, un renforcement serait déjà en perspective car selon le ministre par intérim des Affaires étrangères " le cinquantième anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre Madagascar et la Russie sera célébré cette année ".

Distances

" Madagascar n'a pas d'ennemi ", a aussi réitéré le ministre de la Défense nationale qui devrait, lui aussi, assuré la direction du ministère des Affaires étrangères. Le " tous azimuts " demeure alors la sentence pour la diplomatie malgache. Loin des jeux des pays membres de l'OTAN qui prennent leurs distances avec la Russie depuis février dernier, Madagascar ne fera pas un pas en arrière face aux sollicitations russes. La passation de flambeau, hier, entre le ministre sortant, Richard Randriamandrato, et le ministre sortant, Richard Rakotonirina, marque un simple changement de main dans une ambiance " conviviale ", affirme le service de communication du ministère des Affaires étrangères.

Le nouveau ministre des Affaires étrangères a tout de suite tenu une " réunion de travail " avec le staff du département durant laquelle Richard Rakotonirina a " recommandé la continuité ". La confusion du vote du 12 octobre semble être déjà oubliée. Richard Randriamandrato, quant à lui, " n'a pas manqué de remercier ses collaborateurs pour le travail accompli ", a-t-on affirmé. À l'issue de la brève cérémonie, cet ancien membre du gouvernement a évité la presse locale.

Moscou

Tout juste investi à ses nouvelles fonctions, Richard Rakotonirina a aussi reçu en audience des nouveaux ambassadeurs qui sont venus présenter les copies figurées de leurs lettres de créance. Il s'agit notamment d'Eliav Belotserovsky, qui sera le nouvel ambassadeur de l'Etat d'Israël à Madagascar. Ce diplomate a déjà occupé plusieurs fonctions au sein du ministère israélien des Affaires étrangères depuis plus de 25 ans. Il a déjà été ambassadeur de l'Etat d'Israël en Ukraine, en Inde, à Chypre, à Singapour et dernièrement ambassadeur non résident auprès de la République de Moldavie et d'Arménie. Bandaru Wilsonbabu, le nouvel ambassadeur de la République de l'Inde à Madagascar, a été aussi reçu, hier, par Richard Rakotonirina.

Il a déjà travaillé au sein des ambassades de l'Inde à Moscou, Douchanbé et Beijing. Il a également travaillé au ministère des Affaires étrangères de l'Inde à New Delhi en tant que secrétaire adjoint et directeur/Co-secrétaire général. Abe Koji, le nouvel ambassadeur japonais à Madagascar, a présenté également les copies figurées de ses lettres de créance, hier à Anosy. Ce diplomate japonais a déjà occupé plusieurs fonctions auprès de son ministère des Affaires étrangères. Il a également été en poste auprès des représentations extérieures du Japon en France, à New York et au Canada.