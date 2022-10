Madagascar: Coop^ération décentralisée - Une délégation de Mulhouse en mission à Mahajanga

Séjour chargé pour la délégation de Mulhouse en mission pendant une semaine à Mahajanga. La délégation est composée de Catherine Caron, chargée de mission au sein du Gescod, Claudia Meschede, adjointe au service des relations internationales et transfrontalières, et Céline Routhier, bibliothécaire de la ville de Mulhouse, ainsi que Nicolas Gazut, responsable des espaces verts de la ville de Mulhouse. L'objet de cette visite revêt un caractère de découverte et de suivi-évaluation des différents axes de partenariat avec la ville de Mulhouse et la commune urbaine de Mahajanga. La dernière visite systématique qu'elle a effectuée remonte à 2019.

Mais en raison de la Covid-19, elle a été interrompue pendant presque trois années. Le partenariat de longue date avec la CUM concerne plusieurs volets, à savoir la fiscalité et la gestion des marchés, la mise en place des standards de service, l'assainissement et l'hygiène, la gestion des déchets solides et liquides ainsi que le volet secours et la promotion de la lecture publique avec les bibliothèques municipales. La présidente de la délégation spéciale de la CUM, Tonganirina Zafiarinefo Velomary, et le premier vice-président, Justin Joseph Randrianandrasana, ont reçu la délégation à la mairie, lundi. " La ville est reconnaissante du partenariat et de la coopération avec Mulhouse ", déclare la première magistrate de la ville. La mise en place des standards de service dont le guichet unique à l'entrée de l'hôtel de ville, a été réalisée en partenariat avec la ville de Mulhouse.

Elle a contribué à améliorer l'effectivité de la transparence pour une bonne gouvernance au sein de la commune. Depuis lundi, des descentes sur terrain, en particulier au guichet unique à l'hôtel de ville, des séances de travail avec les départements et entités concernés au sein de la municipalité se sont succédé. .