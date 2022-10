Madagascar: Ambatolampy - Un cycliste de 22 ans meurt après avoir été percuté par une voiture

Un jeune père de famille de 22 ans a trouvé la mort à Ambatolampy hier matin. Il décède de suite de ses blessures après que sa bicyclette a provoqué une collision avec une voiture. D'après les informations fournies auprès des gendarmes, la victime circulait à vélo avec son épouse et son enfant de un mois sur la bicyclette.

Une voiture s'est garée temporairement sur la route et un autre véhicule derrière lui a voulu la dépasser. Et c'est à ce moment que le drame s'est produit. Suite au violent choc qu'il avait subi, la bicyclette a été complètement détruite et le pare- choc avant du véhicule est aussi touché. Le dégât matériel a été conséquent.

Les gendarmes d'Ambatolampy et les secours ont été dépêchés sur place, mais ne sont pas parvenus à réanimer la victime. D'autres personnes témoins de l'accident, ont été laissées sur place sous le choc, mais sans hospitalisation nécessaire. Plusieurs témoins des faits sont également entendus par les enquêteurs pour déterminer précisément les circonstances de l'accident. Une enquête des gendarmes est ouverte.

Les gendarmes expliquent que "Tout comme les accidents, l'accumulation du nombre d'infractions et de points d'inaptitude, suite à un manquement au code de la route, sont également fonction, entre autres, du comportement des individus". Et d'ajouter que "Il est bien connu que la distribution des accidents de la route dépend de quatre facteurs principaux, l'être humain comme comportement du conducteur et des autres usagers, prise de risque, ensuite le véhicule; type de véhicule, état mécanique, l'environnement physique dont l'état des routes, visibilité, signalisation, et l'environnement socio-économique ; Code de la sécurité routière". Ainsi, le respect du code de la route ne permet pas seulement d'éviter un accident mais il permet aussi d'éviter les sanctions comme la suspension de permis et l'emprisonnement.