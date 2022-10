Madagascar: Tany Vao Madagascar - Ouverture de l'édition 2022 cette semaine à Ankatso

" Environnement et sociétés : Approches méthodologiques et transversales ". Tel est le thème de l'édition 2022 de Tany Vao Madagascar, qui a débuté cette semaine au Grand amphi EGS de l'Université d'Antananarivo à Ankatso. Cette université d'été en sciences sociales vise à dispenser une formation à la recherche de haut niveau et à répondre à des besoins forts en termes d'encadrement, de méthodes, et de travail en réseau des doctorants et jeunes chercheurs de Madagascar et de l'océan Indien, selon le Pr Mamy Ravelomanana, président de l'Université d'Antananarivo, lors de la cérémonie d'ouverture présidée par le ministre de la Pêche et de l'Économie bleue.

À noter que Tany Vao Madagascar vise également à favoriser la connexion entre la recherche scientifique et le monde non-académique en permettant à la première de nourrir le débat public et d'aider la décision politique. Depuis lundi, une journée et demie de conférences plénières s'est tenue à l'Université d'Ambohitsaina.

Celle-ci a été suivie d'une table-ronde. D'après les explications, la formation se poursuivra sous formes d'ateliers méthodologiques à Toliara du 28 octobre au 2 novembre. Les projets abordés concernent, outre les objectifs de développement durable, l'environnement et le développement socio-économique, et d'autres sujets comme les aires protégées, l'ethnoécologie et l'anthropologie.