Madagascar: Environnement - Les feux de forêt diminuent à Ambilobe

Le transfert de la gestion des ressources naturelles aux villageois porte ses fruits. Les feux de brousse se gèreraient mieux.

Les pressions sur les forêts diminuent, dans le district d'Ambilobe. " Les feux de brousse et les incendies de forêt ont diminué au niveau du district. Ces deux dernières années, nous en avons encore vus, mais ils sont moindres par rapport à ce qui se produisait chaque année, quand de vastes superficies partaient en fumée ", précise Joselito Jacky Mameloma, responsable de communication et d'éducation environnementale au niveau du cantonnement d'Ambilobe, hier.

Ce changement de comportement est le fruit du transfert de la gestion des ressources naturelles aux communautés de base. Aux moindres feux, les villageois réagissent vite et agissent pour les éteindre. " Les membres de l'association Vondron'olona ifotony (ndlr : communauté locale de base ou VOI) se sentent plus responsables des forêts qu'ils gèrent, car ils sont conscients des impacts de la déforestation et de la destruction de l'environnement ", explique Santoni Rabarivelo, conseiller technique de la gestion des ressources naturelles auprès du programme Protection et exploitation durable des ressources naturelles (Page 2) de la Coopération technique allemande (GIZ). À Ambilobe, des dizaines d'hectares de rizières sont ensablées, à cause de l'érosion. Les sources d'eau tarissent. Les précipitations tant attendues ne tombent pas, au grand dam des paysans.

Évaluation

Avec le programme d'Appui au financement de l'agriculture et aux filières inclusives (Afafi-Nord), cofinancé par l'Union Européenne et le ministère fédéral de la Coopération économique et du développement (BMZ), de plus en plus de communautés de base se lancent dans la gestion des ressources naturelles renouvelables. Une trentaine de VOI est actuellement enregistrée dans ce district.

" La forêt au niveau de notre village se dégrade. Il nous faut parcourir plusieurs kilomètres pour nous approvisionner en arbres indispensables à la fabrication de maisons ", lancent des membres du VOI Mandroso qui gère la forêt Bongon'i Kola, dans la commune rurale d'Antsaravibe, district d'Ambilobe, pour expliquer les raisons qui les ont poussés à se lancer dans la gestion des ressources naturelles dans leur communauté. Le VOI Mandroso est l'un des derniers bénéficiaires du transfert de la gestion des ressources naturelles dans le district d'Ambilobe. Ils ont pour mission de restaurer les ressources naturelles par des reboisements, de les protéger contre différentes pressions comme les feux de brousse, les exploitations illicites, en collaboration avec le cantonnement et la commune.

" Si les résultats obtenus durant les trois ans de la gestion sont bons, la gestion peut revenir au VOI. Dans le cas contraire, elle lui est retirée ", indique Santoni Rabarivelo. Les membres du VOI, pour leur part, demandent des appuis matériels pour la bonne gestion des forêts.