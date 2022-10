Afrique: Football - CAN U23 - Trois locaux en renfort au retour

La délégation malgache s'est envolée hier pour jouer le match retour contre les Gabonais à domicile. Madagascar s'est plié 0 à 1 à l'aller ce dimanche à Mahamasina.

Victoire obligatoire. Les Barea auront du pain sur la planche au match retour à l'extérieur, après la défaite à domicile à l'aller. Le match retour du deuxième tour qualificatif à la Coupe d'Afrique des nations U23 se tiendra ce samedi au Gabon. Les Barea se sont inclinés sèchement sur le score de 0 à 1 devant les Panthères gabonnais, ce dimanche au stade de Mahamasina au match aller.

Le sélectionneur Herima-nitra Rabeharisoa recolle les morceaux. Il a dû faire appel à des joueurs locaux après le forfait de trois pièces maitresses de l'équipe. Les nouvelles recrues en vue du match retour sont, entre autres, Vagnona Alexis David, défenseur central du club 67 City, Louis Stéphano Randria-misondrotra, défenseur central du Dato FC, et le milieu offensif du club New Généra-tion, Henintsoa Fenohasina Rajaonarivelo. Le sélectionneur n'a dévoilé les noms des renforts que le jour du départ.

Les deux joueurs expulsés après avoir eu un carton rouge, à savoir le défenseur latéral, Lalane Randrianan-drasana, et le milieu et capitaine de l'équipe, Paul Kalvin, ne pourront pas être alignés au match retour. De plus, l'attaquant du club égyptien El Gouna FC, Arnaud Randria-nantenaina, meilleur buteur de la compétition, ne sera pas non plus disponible. Il est parti rejoindre son club hier, selon l'accord entre celui-ci et l'Uficasm, car nous ne sommes plus en période de fenêtre Fifa.

Sur la défensive

Ces trois joueurs figurent parmi ceux qui ont été déjà repérés lors de la présélection et Fenohasina a formé la sélection lors du match retour contre les Pirates seychellois au premier tour. Les renforts se sont entrainés avec le groupe durant les deux jours précédant le départ pour le Gabon. Vu le choix des renforts qui vont remplacer les joueurs sanctionnés, le coach Hery opte plutôt pour le système défensif.

"Je les ai repérés depuis la période de sélection avant le premier tour. Vu qu'il y a des gaps à combler, je les ai juste appelés et j'ai négocié avec leur club respectif. Ils ont déjà rejoint l'équipe ces deux derniers jours", souligne le coach Herimanitra Rabeharisoa.

"Nous ne pouvons pas faire autrement. Nous allons exploiter au maximum les éléments que nous avons et faire le mieux possible", rassure-t-il. Le match retour entre les Barea de Madagascar et les Panthères gabonaises se jouera ce samedi après-midi, au stade de France ville au Gabon. La délégation malgache a quitté le pays hier après-midi, sur le vol de la compagnie " Ethiopian Airlines " via Addis-Abeba en Éthiopie avant de rejoindre Libreville, la capitale gabonaise.