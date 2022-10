Madagascar: Une traversée fatale de la forêt de l'Est

Le traitant Chardenoux s'embarque à Toa-masina, le 17 aout 1816 pour l'ile Maurice. Sir Robert Townsend Farquhar l'a chargé d'une mission exploratrice auprès de Radama Ier, pour connaître ses sentiments au sujet d'un éventuel traité avec la Grande-Bretagne. Accord qui inclut, en particulier, la suppression de la Traite. Chardenoux réussit parfaitement dans son entreprise et ramène avec lui, conformément aux instructions du gouverneur de Maurice, deux des jeunes frères du roi, Rahovy et Ratafika, que Farquhar désire faire éduquer à Maurice.

À la vue de ce succès, le Britannique s'empresse de pousser ses avantages et décide d'envoyer aussitôt en Imerina une nouvelle mission, officielle cette fois, qu'il confie à son aide de camp, le capitaine Bibye Lesage. Selon William Ellis, " la troupe du capitaine Lesage se composait de lui-même en qualité d'agent, d'un médecin, d'environ trente soldats, d'un certain monsieur Jolicoeur, interprète, de plusieurs artisans qui avaient été envoyés comme forçats de l'Inde à Maurice, de Verkey qui fut quelque temps employé par les traitants, puis fut après envoyé en Angleterre, et quelques autres ". Le Journal de Doderlein présente ces membres de la mission Lesage. Lorsqu'il est désigné par le gouverneur de Maurice pour diriger l'expédition, Lesage connaît déjà les problèmes malgaches. Il a effectué un premier séjour à Madagascar en mai-aout 1816, qui le conduit à Toamasina puis à Port-Louquez.

Le nom de Breton apparaît pour la première fois dans une lettre de G.A. Barry à Lesage en date du 20 octobre 1816. Il est recommandé à Sir Robert Farquhar comme " étant susceptible de rendre des services indispensables au cours de la mission à Madagascar ". C'est pourquoi le gouverneur de Maurice l'adjoint à l'expédition en qualité d'assistant. Pendant le voyage, il occupe les fonctions d'adjoint de Lesage et c'est à ce titre, en particulier, qu'il " fait l'alliance du sang avec Ibedangalana, le fils du chef d'Andevoranto ", bien que Doderlein lui donne le titre de " secrétaire du capitaine Lesage ". Pendant l'expédition, il semble avoir beaucoup souffert et fatigué au point de se faire porter dès le 13 décembre.

" Il se remit néanmoins et il ne tombera vraiment malade qu'après l'arrivée à Antananarivo, le 22 décembre ". Le voyage du retour se passera sans rechute. Le Dr Lloyd est également recommandé " comme une personne digne sous tous les rapports " au gouverneur de Maurice, pour faire partie de la mission à la Cour de Radama Ier. Il fera le voyage en sa qualité de médecin. Il supportera assez bien, semble-t-il, le voyage de Toamasina à Antananarivo, mais dès l'arrivée dans la capitale, ou un peu avant, il tombe gravement malade et meurt le 2 janvier 1817. Arthur Bridard est désigné dans la délégation en qualité de dessinateur. Ce fils de famille tombera, lui aussi, malade dès l'arrivée de la mission à Antananarivo. Effrayé sans doute de se trouver si loin des siens, il préfère regagner la côte en compagnie d'un certain Chochot.

Les fatigues du voyage du retour lui seront fatales et il meurt à Beforona, le 18 janvier 1817. Botaniste et voyageur, Chochot est chargé en 1813 par le gouverneur de Maurice de procéder " à une enquête complète sur les richesses et productions de Mada-gascar, tant végétales, animales que minérales, sur les arts des habitants et la possibilité de les améliorer par l'intermédiaire d'Indiens dont on pourrait transporter une colonie à Madagascar ", souligne Doderlein dans son Journal. Il semble qu'il fasse partie de l'expédition Lesage grâce à ses connaissances approfondies sur l'ile. Il serait un auxiliaire précieux pendant le voyage aller. Il tombe gravement malade à Antananarivo et demande à regagner la côte en compagnie de Bridard, début janvier 1817. Plus heureux que Bridard, et malgré les grandes fatigues, il arrive vivant à Toamasina le 7 janvier, bien que malade. La mission Lesage compte aussi parmi ses membres " le jeune volontaire Young " qui aurait participé à l'expédition à titre privé. Son jeune âge lui sera fatal. Dès le 16 dé-cembre 1816, à partir de Mora-manga, Young est si fatigué qu'il faut le faire porter jusqu'à Antananarivo où la mission arrive le 21 décembre. Le repos n'apportera aucune amélioration à son état et il meurt dans la soirée du 23 décembre.