Madagascar: Rallye national de l'Ardèche - Axel Rakoto sur la plus haute marche du N2S

Exploit extraordinaire. L'expatrié de Paris, le pilote malgache Axel Rakotomalala âgé de 23 ans, vient de remporter le trophée en se hissant sur la plus haute marche du podium du Challenge national 2 Séries du Rallye national de l'Ardèche. La 25e édition de ce rallye asphalte s'est déroulée ce week-end dans la région Vals-Les-Bains.

Alex copiloté par Clément Lionneton au volant d'une Peugeot 106 S16 termine premier de sa catégorie en bouclant les neuf épreuves spéciales longues de 121,31km en 1: 08: 57.3 soit +15: 16.7 par rapport au premier du classement général, l'équipage Masclaux Arnaud-Moulin Alexandre sur Skoda Fabia R5 catégorie Rally2 (53 : 40.6). Classé 55e au général, le duo Alex-Clément a été parmi les soixante-douze concurrents de vingt-deux catégories différentes ayant franchi la ligne d'arrivée.

"C'est avant tout un succès collectif, Jean Luc de JLA Rally nous a fourni une voiture parfaite et a su nous aiguiller dans le choix des pneus dans des conditions climatiques difficiles. Puis bravo à mon copilote, il a fait un super boulot tout au long du week-end" a confié Alex Rakoto après son succès. Le pair Tauleigne Thibaud-Brook Ricardo sur Citroën Saxo VTS (1: 15: 04.4) et l'équipage Plataret Olivier-Plataret Lou sur Peugeot 206 XS (1 :50 :51.1) finissent respectivement deuxième et troisième de la catégorie N2S. Alex, a actuellement sept rallyes à son actif.

Cette jeune star montante est le fils du pilote Andry Rakotomalala, membre du club Asa Tana, un assidu du rallye au pays dans les années 1990, au volant d'une Citroën AX Sport. Il aura encore trois rallyes au programme avant la fin d'année. Le plus proche sera le Rallye de la Côte du Tarn les 4 et 6 novembre, puis le Rallye du Bas Vivarais les 19 et 20 novembre et le troisième s'agit du Rallye hivernal du Dévoluy du 8 au 10 décembre.